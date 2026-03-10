"ชนนพัฒฐ์" ยังไม่ขอเลื่อน "ดีเอสไอ" รับทราบข้อหาเว็บพนัน-ฟอกเงิน 12 มี.ค.นี้

MGR Online - "ร.ต.อ.เขมชาติ" เผย "ชนนพัฒฐ์" ยังไม่ได้ส่งเอกสารขอเลื่อน รับทราบข้อหาเว็บพนัน-ฟอกเงิน ในวันที่ 12 มี.ค. เหตุเปิดประชุมรัฐสภา ยันให้ความเป็นธรรม
วันนี้ (10 มี.ค.) ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการออกหมายเรียก นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว มารับทราบข้อกล่าวหา "ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือจัดอุบายล่อ ช่วยประกาศ โฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน" ในวันที่ 12 มี.ค. เวลา 10.00 น. แต่เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันดังกล่าว ติดภารกิจประชุมรัฐสภาจึงไม่สามารถเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ ว่า ตนสอบถามไปยังคณะพนักงานสอบสวน ทราบว่ายังไม่มีการส่งเอกสารขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 12 มี.ค. แต่อย่างใด ซึ่งผู้ถูกกล่าวยังคงมีเวลาที่จะส่งเอกสารขอเลื่อนพนักงานสอบสวนได้จนถึงวันที่ 12 มี.ค. จากนั้น ในกรณีถ้าหากผู้ถูกกล่าวหาได้ส่งหนังสือขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาจริง ทางคณะพนักงานสอบสวนก็จะต้องมีการประชุมเพื่อหารือถึงเหตุผลแจ้งขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหา เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะอนุญาตการเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ โดยเราจะต้องพิจารณาจากทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลของการขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาในครั้งนี้มาจากประเด็นใดบ้าง และสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งต้องย้ำว่า ยังไม่มีใครติดต่อมายังคณะพนักงานสอบสวน
เมื่อถามว่าหากผู้ต้องหามีลักษณะประวิงเวลาหรือยืดเยื้อเวลาในการเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ทางคณะพนักงานสอบสวนจะพิจารณาดำเนินการอย่างไรบ้าง ร.ต.อ.เขมชาติ ชี้แจงว่า เราจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายกำหนด ซึ่งอย่างไรแล้วเราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาก่อนว่า เขาจะมีการขอเลื่อนหมายรับทราบข้อกล่าวหามายังพนักงานสอบสวนหรือไม่
ส่วนกรณีของผู้ต้องหาที่เหลืออีก 24 ราย ที่หลบหนีหมายจับศาลไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนั้น ร.ต.อ.เขมชาติ เผยว่า ตามขั้นตอนแล้วดีเอสไอจะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว รับหน้าที่การประสานและติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาให้คณะพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีตามหมายจับ ทั้งนี้ ในเรื่องของการขยายผลในส่วนของคลิปเสียงสนทนาที่พบในหลักฐานโทรศัพท์ของคนใกล้ชิดผู้ถูกกล่าวหานั้น และรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆ คณะพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการขยายผลและตรวจสอบ โดยหากพบว่ามีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป