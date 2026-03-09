ตร.จ่อเปลี่ยนข้อหา “อาร์ต ภูเมธ” เป็นร่วมกันฆ่าคดีอุ้ม “ผู้จัดการท็อป”

ตำรวจประชุมกำหนดแนวทางสอบสวนคดีกลุ่มคนร้ายอุ้มฆ่า ผจก.บริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เตรียมเปลี่ยนข้อหา “อาร์ต ภูเมธ” ผู้ต้องหารายสำคัญยังหลบหนี เป็นร่วมกันฆ่า
วันนี้ (9 มี.ค.) ที่ สน.สุทธิสาน พ.ต.อ.อิสระ ณ พัทลุง รอง ผบก.สอบสวน บก.น.2 ในฐานะหัวหน้างานสอบสวน ได้ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวน บก.น.2 และ สน.สุทธิสาร เพื่อกำหนดแนวทางการสอบสวนคดี กลุ่มคนร้ายอุ้มฆ่านายรุทธ์ หรือ ท็อป ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์
โดยการประชุม ในครั้งนี้ ทางพนักงานสอบสวนได้เน้นพิจารณาพยานหลักฐานทางคดีเป็นหลัก เพื่อให้ชุดทำงานมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมเตรียมส่งพนักงานสอบสวนเข้าไปสอบปากคำผู้ต้องหา 5 คน ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมให้ทราบ ในความผิดฐานร่วมกันฆ่า
ส่วนผู้ต้องหาอีก 2 คน ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว คือ นายขวัญ และ นายอั้ม ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมไว้แล้ว
ขณะที่ นายภูเมธ หรือ อาร์ต อายุ 48 ปี ผู้ต้องหาคนสำคัญซึ่งยังหลบหนี ขณะนี้มีหมายจับในข้อหา ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยร่วมกระทำความผิดตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป และร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
โดยล่าสุดพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างพิจารณา เปลี่ยนข้อกล่าวหาในหมายจับของนายภูเมธ หรือ อาร์ต เป็นข้อหา ร่วมกันฆ่า เช่นเดียวกับผู้ต้องหารายอื่น คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในสัปดาห์นี้
ส่วนผลการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิต ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์จากโรงพยาบาลตำรวจอย่างเป็นทางการ
สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ที่ชุดสืบสวนตรวจพบในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ขณะนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่ได้ตรวจพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว และส่งผลมายัง สน.สุทธิสาร โดยพนักงานสอบสวนได้นำของกลางทั้งหมดมาเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีต่อไป