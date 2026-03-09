อนุกรรมการสหวิชาชีพจ.ระยอง ถกช่วยคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 5 ขวบ

อนุกรรมการสหวิชาชีพจ.ระยอง ประชุมช่วยคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 5 ขวบ “เทพประทานพร”อัยการเเนะหาหลักฐาน สอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้หลุดคดีเพราะยกประโยชน์ความสงสัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2569 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพจังหวัดระยองครั้งที่1/2569
นายเทพประทานพร ทองคลัง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการสหวิชาชีพจังหวัดระยอง ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฏหมาย รวมทั้งร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาสาเหตุและกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหารวมทั้งติดตามผลการปฎิบัติงาน
ซึ่งที่ประชุม มีวาระการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ โดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ ว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอเรื่องราวให้ที่ประชุมร่วมรับฟัง
นายเทพประทานพร ทองคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการ จึงให้มุมมองประเด็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ว่ามีการดำเนินคดีมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสารคัดหลั่งต่างๆ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน ทั้งในการดำเนินคดีต้องอาศัยพยานแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยแพทย์หรือพยาบาลซึ่งเป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นเด็กที่ถูกล่วงละเมิด ว่าเด็กดังกล่าวได้ถูกล่วงละเมิดในทางเพศ โดยมีพฤติการณ์อย่างไร
ทั้งคำให้การของเด็ก ในฐานะประจักษ์พยานนั้นจะต้องยืนยันในข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น หาก ผู้เสียหายที่เป็นเด็ก ให้การกลับไปกลับมาย่อมไม่เป็นการน่าเชื่อถือเพราะไม่อยู่กับร่องกับรอยในการดำเนินคดีย่อมมีความสงสัยในอันที่ศาลจะยกประโยชน์ทางความสงสัยนั้นให้จำเลยไป
ในฐานะประธานอนุกรรมการได้ตระหนักดีว่าการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต้องเป็นไปโดยรอบคอบและรัดกุมเพื่อประโยชน์แก่ตัวเด็กและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน อันเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีหรือถูกกล่าวหาในภายหลังอันจะเป็นการทำลายกำลังใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพจังหวัดระยองของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองนั้นเป็นอีกบทบาทหนึ่งของอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการกับคดีจังหวัดระยองในการคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ