ป.ป.ส. ร่วม ตำรวจสงขลา ลุยตรวจผับหาดใหญ่ รวบนักท่องราตรี มีสารเสพติด 12 ราย

MGR Online - ป.ป.ส. บูรณาการ ตร.สงขลา ตรวจสถานบันเทิงหาดใหญ่ หลังรับร้องเรียน 1386 รวบนักท่องเที่ยวมีสารเสพติด 12 ราย พิจารณาพักใช้ใบอนุญาต
วันนี้ (7 มี.ค.) เวลา 03.00 น. สำนักงาน ปปส.ภาค 9 ภายใต้การอำนวยการของ นายรัชพล ปาละกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 9 ได้บูรณาการกำลังร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 56 นาย เข้าตรวจสอบ สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ณ ถนนธรรมนูญวิถี เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนผ่าน สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ว่ามีการลักลอบจำหน่ายและมั่วสุมเสพยาเสพติดภายในสถานบันเทิงดังกล่าว
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม นโยบายของ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่แจ้งผ่าน สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด พร้อมระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจัง
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2569 เจ้าหน้าที่ได้ประสาน สถานีตำรวจภูธรคอหงส์ เข้าดำเนินการตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียน สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 5 ราย แบ่งเป็นผู้จำหน่าย 2 ราย และผู้เสพ 3 ราย พร้อมตรวจยึดยาเสพติดประเภท คีตามีน เมทแอมเฟตามีนและยาอี ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ก.พ. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.ภาค 9 จึงได้ลงพื้นที่สำรวจสถานบันเทิงดังกล่าวเพิ่มเติม และยังพบพฤติการณ์ต้องสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้บริการ
กระทั่ง วันนี้ (7 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นและตรวจสอบบุคคลที่มาใช้บริการ รวมถึงพนักงานภายในสถานบันเทิง โดยได้ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน 223 คน ผลการตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย 12 คน แบ่งเป็น คีตามีน 6 คน , เมทแอมเฟตามีน 4 คน และ เมทแอมเฟตามีนร่วมกับคีตามีน 2 คน
สำหรับบุคคลที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายจำนวน 12 คน เจ้าหน้าที่ได้จัดทำประวัติและส่งเข้าสู่กระบวนการ คัดกรองผู้เสพยาเสพติดตามระบบของรัฐ ก่อนส่งเข้ารับการบำบัดรักษาต่อไป
ด้าน ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 9 เตรียมเสนอให้เลขาธิการ ป.ป.ส. พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของสถานบันเทิงดังกล่าว เนื่องจากพบว่ามีการปล่อยปะละเลยในการดูแลและควบคุมสถานประกอบการ จนทำให้เกิดการมั่วสุมและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในสถานที่ ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปตามอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ใน มาตรา 56,57 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ที่ให้อำนาจเลขาธิการ ป.ป.ส. ในการดำเนินมาตรการต่อสถานประกอบการที่เอื้อหรือปล่อยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผล เพื่อติดตามผู้เกี่ยวข้องกับการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด รวมถึงเครือข่ายผู้ลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาแพร่กระจายในพื้นที่ เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป