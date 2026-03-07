รวบหนุ่มออสซี่หนีคดียาเสพติด ข้ามประเทศมากบดานไทย

ตม.3 บุกจับหนุ่มชาวออสเตรเลีย คาคอนโดย่านดินแดง ผู้ต้องหาหลบหนีคดียาเสพติด ข้ามประเทศมากบดานในไทย
วันนี้ (7 มี.ค.) พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร โฆษก บก.ตม.3 เปิดเผยว่า ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม. 3 พ.ต.อ.เดโช โสสุวรรณากุล รอง ผบก.ตม.3 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ปฏิบัติการ โดยมี พ.ต.ท.ปิติพัฒน์ ศรีธนาอภินันท์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เร่งแกะรอยเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ หลังได้รับข้อมูลข่าวกรองว่ามีอาชญากรต่างชาติระดับสำคัญของทางการออสเตรเลีย หลบหนีข้ามประเทศเข้ามากบดานในประเทศไทย
จากการสืบสวนเชิงลึกและเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่าผู้ต้องหารายดังกล่าว แอบซ่อนตัวอยู่ภายในคอนโดมิเนียมย่านดินแดง กรุงเทพมหานคร จึงวางแผนเข้าตรวจสอบและสามารถควบคุมตัว Mr. ISAAC (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี สัญชาติ ออสเตรเลีย
ซึ่งเป็นบุคคลที่สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) ประจำประเทศไทย ประสานมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ช่วยติดตามจับกุม เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย รวม 11 ฐานความผิด ที่เกี่ยวข้องกับคดีการครอบครองและผลิตยาเสพติด เมื่อวันที่ 18 ม.ค.67
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหารายนี้ถือหนังสือเดินทางสองสัญชาติ คือออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเพิ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังพบประวัติอาชญากรรมสำคัญหลายคดี ได้แก่ คดีครอบครองยาเสพติด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และ คดีพยายามลักลอบนำเข้ายาเสพติด ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60
โดยการจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการทำงานเชิงรุกของ กองกำกับการสืบสวน บก.ตม.3 ที่ใช้การสืบสวนเชิงลึกและการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การจับกุมอาชญากรข้ามชาติรายสำคัญที่หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยได้สำเร็จ
ภายหลังการจับกุม พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 ได้มีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเข้าลักษณะคนต่างด้าวต้องห้ามตามกฎหมายคนเข้าเมือง พร้อมนำตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อควบคุมตัวไว้ดำเนินการตามขั้นตอน และเตรียมผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไป
การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นผลงานสำคัญของ กก.สส.บก.ตม.3 ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการไล่ล่าอาชญากรข้ามชาติและป้องกันไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นแหล่งกบดานของผู้กระทำผิดจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นต้นมา กก.สส.บก.ตม.3 สามารถจับกุมและผลักดัน อาชญากรต่างชาติที่หลบหนีคดีเข้ามาแฝงตัวในประเทศไทยออกนอกราชอาณาจักรแล้วกว่า 20 ราย ตอกย้ำภารกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการปกป้องความมั่นคงของประเทศ และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมไทยอย่างเข้มงวด