ครอบครัวเศร้ารับศพหนุ่มผู้จัดการ เหยื่ออุ้มฆ่า ไปทำพิธีศาสนา

ครอบครัวเดินทางมายังนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เข้ารับศพหนุ่มผู้จัดการ เหยื่อแก๊งอุ้มฆ่าเผาทิ้งบ้านร้าง ไปประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางความโศกเศร้า
วันนี้ (7 มี.ค.) ที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ นายวันชัย บิดาของนายรุทธ์ มณีประเสริฐ หรือท็อป อายุ 46 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุอุ้มฆ่ากลางกรุง ก่อนพบศพถูกเผาไหม้เกรียมอยู่ที่บ้านร้างในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ได้เดินทางมารับศพลูกชายเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด ณ วัดธรรมจริยาภิรมย์ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
โดยบิดาของผู้เสียชีวิตบอกกับผู้สื่อข่าวว่า ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เนื่องจากครอบครัวยังคงโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ต้องสูญเสียลูกชายไปแบบกะทันหัน ซึ่งในวันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้เดินทางมารับศพลูกชายด้วย เนื่องจากต้องจัดเตรียมงานอยู่ที่วัด
ระหว่างพูดคุย คุณพ่อกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “ยังเศร้าใจ” ก่อนจะเดินเข้าไปดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพลูกชาย
จากนั้นเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพชรเกษมได้ยกโลงศพออกมาจากห้องเก็บศพ หลังจากดำเนินการเรื่องเอกสารแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ได้เปิดโลงให้คุณบิดาของผู้เสียชีวิตดูร่างเพื่อยืนยันตัวตน ระหว่างนั้นได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายสภาพศพไว้ด้วย
โดยบิดาของผู้เสียชีวิตได้จับร่างของลูกชาย พร้อมบอกให้กลับบ้านด้วยกัน ก่อนจะปิดโลงและยกขึ้นรถของมูลนิธิเพชรเกษม ทันทีที่ยกโลงขึ้นรถ บิดาของผู้เสียชีวิตได้ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ ก่อนจะเดินขึ้นรถเพื่อนำร่างลูกชายกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลต่อไป