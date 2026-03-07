ตำรวจสืบสวนธัญบุรีโชว์จับ2เยาวชนพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์7กระบอก

วันที่ 6 มี.ค.69 พ.ต.อ.วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ รองผบก.จ.ปทุมธานี พ.ต.อ.จรินทร์ อธิบธานนท์ ผกก.สภ.ธัญบุรี พ.ต.ท.ธวัชชัย รัตนพาหุ รอง ผกก.สส.สภ.ธัญบุรี พ.ต.ท.สุนทร สุขหน้าไม้ สว.สส.สภ.ธัญบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสภ.ธัญบุรี ได้ร่วมกันเยาวชนชาย อายุ 17 ปี และเยาวชนชายอายุ 14 ปี พร้อมของกลางอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน1. อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ แบบกระทุ้งใช้กระสุนลูกซองขนาด 12 เกจ จำนวน 2 กระบอก2. อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ ใช้กระสุนขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก3. อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ สีดำ ใช้กระสุนขนาด 380 จำนวน 1 กระบอก4. อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ สีเงิน ใช้กระสุนขนาด 380 จำนวน 1 กระบอกพร้อมแม็กกาซีนจำนวน 2 อัน5.อาวุธปืนสั้นแบบรีวอลเวอร์ สีดำ ขนาด 38 จำนวน 1 กระบอก พร้อมซองหนังสีดำจำนวน 2 ซอง6. อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ แบบกระทุ้งใช้กระสุนลูกซองขนาด 12 เกจ จำนวน 1 กระบอก7. กระสุนปืนขนาด 380 จำนวน 55 นัด8. กระสุนปืนขนาด 22LR จำนวน 50 นัด9. กระสุนลูกซองขนาด 12 เกจ จำนวน 3 นัด โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ที่บริเวณบ้านเลขที่ 45/2 หมู่ 12 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ด้านพ.ต.อ.วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตามนโยบายพล.ต.อ.กิตตี้รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ในการป้องกันเหตุร้ายสร้างความอุ่นใจให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานีดำเนินการระดมกวาดล้างและปิดล้อมตรวจค้นความผิดอาญาทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเน้นความผิดเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย วงจรการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อาวุธสงคราม ทั้งทางออนไลน์และในพื้นที่รับผิดชอบ ห้วงวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2569 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.ธัญบุรี สืบทราบว่าผู้ต้องหาเยาวชนชายอายุ 17 ปี เป็น 1 ในผู้ก่อเหตุ เหตุทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธปืนมีผู้บาดเจ็บ หน้าหมู่บ้านนริศรา คลอง 11 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 01.00 น. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุคือผู้ต้องหาเยาวชนชายอายุ 17 ปีจึงได้ดำเนินการวางแผนเข้าตรวจค้นจับกุม ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง โดย ผู้ต้องหารับว่าตนเป็นผู้ก่อเหตุจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนจึงได้ทำการขยายผลจนสืบทราบว่าผู้ต้องหา มีอาวุธปืนในความครอบครองจริง จึงได้ทำการตรวจยึดอาวุธปืนจากผู้ต้องหาทั้ง 2 โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การ ว่าซื้ออาวุธปืนแบลงก์กันมาจากอินเตอร์เน็ต และนำมาดัดแปลงให้สามารถใช้กระสุนจริงได้ โดยตนมีความสนใจในการใช้อาวุธปืนและหาข้อมูลการดัดแปลงอาวุธปืนจากอินเตอร์เน็ต โดยอ้างว่าเพื่อไว้ใช้ในการ ป้องกันตนเอง เชื่อว่าอาวุธปืนดังกล่าว กลุ่มของผู้ต้องหาน่าจะเคยใช้ในการก่อเหตุ ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สภ.ธัญบุรี จึงได้นำอาวุธปืนของกลางส่งตรวจสอบกับกองพิสูจน์หลักฐาน 1 เพื่อหาความเชื่อมโยงในคดีที่เกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไป