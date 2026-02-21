สน.ปทุมวัน เริ่มนำร่องซ้อมแผนระงับเหตุโจรชิงทรัพย์เสมือนจริง

วันนี้ (21 ก.พ.) พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย อยู่รักษ์ รอง ผกก.ป สน.ปทุมวัน และ พ.ต.ท.ทรงพล วอทอง สวป.สน.ปทุมวัน จัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุชิงทรัพย์เสมือนจริง เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ในรูปแบบการดำเนินการเป็นการซักซ้อมในสถานการณ์สมมุติ เสมือนจริง ตั้งแต่การเกิดเหตุ การแจ้งเหตุ การตอบสนองของสายตรวจ การติดตาม ไล่ล่า สกัดจับ และการควบคุมตัวผู้ต้องหา โดยบูรณาการการปฏิบัติของทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส พระราม 1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
ทั้งนี้มีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ประกอบด้วย ชุด ปฏิบัติการ MPB SWAT ,ชุดปฏิบัติการสายตรวจรถจักรยานยนต์ ,รถยนต์ น.20 ,ตำรวจจราจร,ตำรวจสืบสวน ,พนักงานสอบสวน ร่วมถึง เจ้าหน้าที่สิบเวร ร่วมซักซ้อมตามแผนปฏิบัติการเสมือนจริงให้เป็น “สถานีตำรวจนำร่อง” และเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงเป็นการเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ