“พล.ต.ท.นพศิลป์” ปิดจ๊อบ “โจรหมวกฟาง” ยกทีมบุกเชียงรายรวบทันควันก่อนหลบหนี

กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท ท้องที่ สน.พระโขนง ก่อนหลบหนีไป พร้อมทองคำน้ำหนักประมาณ 198 บาท และเงินสดประมาณ 170,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการบช.น. น พร้อมชุดสืบสวนเปิดปฏิบัติการ “ไล่ล่าโจรหมอกฟาง” เป็นเวลากว่า 3 สัปดาห์เต็ม ทั้งแกะรอยคนร้ายที่มีการพรางตัว สวมวิก ไล่ล่าตามเส้นทาง ที่คาดว่าผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีนั้น
ล่าสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการบช.น. นำทีม พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พร้อมตำรวจชุดสืบสวนสืบนครบาล และ สน.พระโขนง ยกทัพขึ้นเชียงรายบุกรวบ นายจะลอ กุ่ยแก้ว อานุ 29 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ “ชิงทรัพย์ ในเวลากลางคืน โดยผ่านสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มคุ้มครองบุคลหรือทรัพย์เข้าไปด้วยประการใด ๆ โดยมีอาวุธ ใช้ในยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป“ สามารถจับกุมได้ที่ ซุ้มชายชุดดำ เขื่อนแม่สรวย อำเภอสรวย จังหวัดเชียงราย ขณะที่กำลังจะเตรียมตัวหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุชิงทองจริง ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่ สน.พระโขนง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุ