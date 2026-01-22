"ทนายวิญญัติ" แจงพักโทษ "ทักษิณ" ทำตามเกณฑ์ ถาม คปท. ออกโรงคัดค้าน อย่าขวางกฎหมาย

MGR Online - "บรรณพจน์" พี่ชายคุณหญิงพจมาน ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" ด้าน "ทนายวิญญัติ" ย้อนถาม คปท. คัดค้านพักโทษ เป็นสิทธิผู้ต้องขัง
วันนี้ (22 ม.ค.) เวลา 09.45 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (พี่ชาย คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์) เป็นตัวแทนครอบครัว "ชินวัตร" เข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 34 ภายหลังถูกคุมขังตั้งแต่ 9 ก.ย.68 โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ
ต่อมา ภายหลังการเข้าเยี่ยม ประมาณ 45 นาที นายวิญญัติ ออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี้นายทักษิณยังกำลังใจดี สบายดี และเฝ้าติดตามว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นภายในวันที่ 8 ก.พ.นี้ โดยอยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกัน ให้มีจำนวนมากขึ้น แต่ไม่ได้พูดลงลึกในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่จะพูดคุยกันในเรื่องของคดีและเรื่องหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ เรื่องเลือกตั้ง นายทักษิณ ไม่ได้มีกำชับอะไรเป็นพิเศษ มีแต่ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ยังให้กำลังใจท่าน
"ในส่วนขั้นตอนการดำเนินการเรื่องการพักโทษ เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในขบวนการคัดกรองรายชื่อของผู้ต้องขัง ว่ามีใครเข้าเกณฑ์บ้าง จากนั้นจะมีการส่งรายชื่อไปยังทางกรมราชทัณฑ์ อย่างที่หลายๆ ท่านได้ติดตามทาง รมว.ยุติธรรม ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว ซึ่งรายละเอียดต่างน่าจะเป็นไปตามนั้น แต่อย่าไรก็ดี เรื่องการพักโทษให้เข้าใจว่า คือประโยชน์ของผู้ต้องขัง ซึ่งใครเข้าเกณฑ์ก็จะได้ เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว และเป็นไปตามระยะเวลาที่ถูกคุมขังมา"
นายวิญญัติ กล่าวว่า สำหรับกรณีที่กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ไปยื่นหนังสือถึง รมว.ยุติธรรม ถึงคุณสมบัติการพักโทษของนายทักษิณ อยากจะถามว่า คปท.ไปเกี่ยวอะไร แต่การจะดำเนินยื่นหนังสือก็ถือว่าเป็นสิทธิของเขา ตนมองว่าการไปขวางการใช้กฎหมาย หากเกิดขึ้นกับตนเองหรือครอบครัวตนเอง ให้คิดดูการขวางกฏหมายไม่มีใครเขาทำกัน อย่างน้อยต้องรู้ว่าการกระทำอะไรที่อยากให้เจ้าหน้าที่ผิดกฎหมาย ไม่มีใครจะเอาด้วย อยากถามว่าทำแล้วได้อะไร ได้ค่าจ้างหรือไม่ หรือว่าได้ ซึ่งนี้เป็นคำถามนะ แต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นไรเป็นสิทธิของเขา