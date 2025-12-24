“วีระ” ฟ้องศาลคดีทุจริตฯ เอาผิดนักการเมือง-ข้าราชการ ปล่อยเขมรจับกุมบนแผ่นดินไทยเมื่อปี 53 ศาลนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจคำฟ้อง 27 ม.ค.ปีหน้า

“วีระ สมความคิด ” ยื่นฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตฯ เอาผิดอดีตนักการเมือง-เจ้าหน้าที่รัฐ ปล่อยให้เขมรจับกุมบนแผ่นดินไทย บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เมื่อปี 2553 ศาลนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจคำฟ้อง 27 ม.ค.69
ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบการ เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 24 ธันวาคม นายวีระ สมความคิด นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 คน เป็นจำเลยในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุทำให้นายวีระและ น.ส.ราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ ต้องถูกทหารกัมพูชาใช้อาวุธสงคราม เข้ามาจับตัวในเขตอธิปไตยของไทย บริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และถูกจองจำในเรือนจำเปรัยซอว์ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นเวลาหลายปี
นายวีระกล่าวว่า ในชั้นนี้ตนยังไม่ขอเปิดเผยชื่อผู้ที่ตนยื่นฟ้องทั้ง 4 คน ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เหตุการณ์ตามฟ้องเกิดขึ้นเมื่อปี 2553 ตนถูกทหารกัมพูชาเข้ามาจับกุมพร้อม น.ส.ราตรี ในบริเวณบ้านหนองจาน ซึ่งเป็นพื้นที่ของคนไทย ตนและน.ส.ราตรีต้องถูกนำตัวไปดำเนินคดีที่พนมเปญ และขึ้นศาลกัมพูชา ตนโดนตัดสินจำคุกถึง 8 ปี ติดจริง 3 ปี 6 เดือน 3 วัน น.ส.ราตรีถูกตัดสินจำคุก 6 ปี และถูกติดคุกจริง 2 ปี 1 เดือน ตนฟ้องในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนและ น.ส.ราตรี ตนถูกจับกุมบนที่นาของคนไทยยังถูกขึ้นศาลกัมพูชา ถูกทำหารกัมพูชาพาเดินเข้าไปในเขตของเขาแล้วเอาภาพนั้นไปยืนยันกับประเทศไทยว่า ตนและน.ส.ราตรี รุกล้ำเขตแดนของกัมพูชา ทั้งที่ต้องนับถูกจุดที่เราถูกจับถึงจะถูกต้อง
นายวีระ กล่าวว่า หากมองว่า การยื่นฟ้องครั้งนี้เป็นเกมการเมือง แล้วทำไมถึงลงเลือกตั้งกันในตอนนี้ แล้วจะให้ตนยื่นฟ้องตอนไหน มันอยู่กับเรื่องของอายุความมาข้อง นักการเมืองมาลงเลือกตั้งครั้งนี้มาเป็นจำเลยเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ ถ้าคุณไม่ลงเลือกตั้งคุณก็ไม่สามารถมาโยงเรื่องการเมืองได้ ในขณะนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าบ้านหนองจานมีการสู้รบอย่างหนักเป็นพื้นที่ประเทศไทย เราปล่อยให้เขาอยู่จนเขาอยู่ถึงทุกวันนี้ ณ นาทีที่ตนแถลงอยู่ บ้านหนองจานก็ยังรบอยู่นะ ถ้ามันไม่ใช่แผ่นดินไทยทหารไทยจะรบหนักถึงนาทีนี้ทำไม ชัดเจนที่สุดแล้วว่าบ้านหนองจานเป็นของคนไทย
นายวีระกล่าวว่า ตนไม่มั่นใจว่าการประชุม JBC ตัวแทนประเทศไทยจะทำการรักษาประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนไทยได้มากน้อยแค่ไหน เพราะเท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ช่วยรักษาประโยชน์ผืนแผ่นดินให้กับประชาชนชาวไทย กลับเสียเปรียบต่อกัมพูชาโดยตลอดตนบอกตรงๆว่า ไม่มั่นใจ ล่าสุดมีการตกลงสันติภาพเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ให้มีการถอนทหารทั้งสองฝ่ายออกจากแนว และสุดท้ายถอนทหารจริงหรือไม่ กัมพูชาก็ไม่ได้ถอนและมีแต่เพิ่มกำลัง เพิ่มวางทุ่นระเบิดในฝั่งไทย ทำให้ทหารไทยต้องขาขาดเพิ่มอีก 4-5 ราย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การตกลงต่างๆกับกัมพูชา กัมพูชาก็เป็นฝ่ายที่ละเมิดก่อนทุกครั้ง และประเทศไทยก็เป็นฝ่ายตามแก้ ตามที่จะปกป้อง ตนมองว่ามันไม่ทันการณ์ ขอให้มีการหยุดยิงกันในวันนี้มันก็ต้องมีครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 และครั้งต่อๆไป ตนเชื่ออย่างนั้นตราบใดที่ผู้นำของกัมพูชายังไม่ได้ต้องการสันติภาพอย่างแท้จริง เชื่อว่าเขาไม่หยุดดังนั้นก่อนที่จะหยุดยิงหรือมีข้อตกลงใดๆ กองทัพไทยจำเป็นต้องทำให้กองทัพกัมพูชาหมดศักยภาพในการรุกขึ้นมารังแกประเทศไทยอีกต่อไป ครั้งนี้ต้องทำให้ได้จริงๆ ถึงจะต้องมีการเจรจา เชื่อว่าจะเกิดสันติภาพได้อย่างแท้จริง
ศาลรับคำฟ้องไว้พิจารณาในชั้นตรวจคำฟ้อง โดยนัดในวันที่ 27 มกราคม 69 เวลา 09.00 น.