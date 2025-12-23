ศาลอาญาคดีทุจริตรับคำฟ้อง 7 กกต.พร้อมเลขาฯ เอี่ยวฮั้ว สว.ไว้พิจารณาชั้นตรวจฟ้อง

สว.สำรองปลื้ม ศาลอาญาคดีทุจริตรับคำฟ้อง กกต.ทุจริตฯ ฮั้ว สว.ไว้พิจารณาชั้นตรวจฟ้อง ส่งหนังสือให้ กกต.ชี้เเจงภายใน 30 วัน นัดฟังคำสั่งรับฟ้องหรือไม่ 27ม.ค.ปีหน้า
วันที่ 23 ธ.ค.2568 ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องคดี อท.185/2568 คดีที่นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง ยื่นฟ้อง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.กับพวก กกต. และนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. รวมทั้งหมด 8 คน เป็นจำเลย ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91, ม.157 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง, 88 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ข้อ 92,93 จากคดีฮั้ว สว. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36
โดยฟังคำสั่งวันนี้ นายอัครวัฒน์ สว.สำรอง ผู้ฟ้องพร้อมด้วยกลุ่มสว.สำรองและทนายความเดินทางมาศาล
นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า เราพยายามนำความจริงนำความเที่ยงธรรม ความยุติธรรมมาปรากฏให้กับประชาชน คนไทยให้รับทราบว่าจริงเท็จอย่างไรที่กระบวนการนี้ มีการรวมหัวกัน มีการใช้โพยใบสั่ง และจัดตั้งกลุ่มเพื่อกระทำการใด กับการเมืองไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปี 5 เดือนพวกตนไม่ได้หยุด ยังสู้ ยังไม่ท้อถอยในนามคณะสว. สำรอง ตลอดจนภาคประชาสังคม ที่คอยให้กำลังใจวันนี้ ตนเป็นผู้ฟ้องคดีอาญากับกกต. 7 ท่านและนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. แต่ผ่านมาแล้วความจริงก็ยังไม่ปรากฏจึงได้มาร้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตั้งแต่ศาลรับเรื่องและส่งเอกสารสำนวนคำฟ้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความชอบธรรมกับทุกฝ่ายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางแคลงใจกัน แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเราต่อสู้เพื่อให้เกิดความสุจริตเที่ยงธรรม
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างจริงจัง โดยจะปล่อยผ่านและเงียบหายไปไม่ได้ วันนี้เป็นวันดีและประวัติศาสตร์ที่ศาลคดีทุจริตได้รับคำฟ้องของตน ซึ่งหลังจากนี้จะมีหนังสือไปถึงจำเลยทั้งหมดที่ถูกกล่าวหา โดยประกอบด้วย กกต. 7 คนและเลขาธิการกกต. 1 คน โดยจะส่งหนังสือไปถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้ส่งเอกสารชี้แจงในสิ่งที่โดนกล่าวหาว่ากระทำความผิดในครั้งเลือกตั้งที่ผ่านมามีกำหนดระยะเวลาภายใน 30 วัน นับจากนี้นั่นหมายความว่า 23 ม.ค. 2569 จะเป็นวันสุดท้ายที่จะส่งเอกสารชี้แจง และศาลจะเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเร็วว่าจะรับฟ้องหรือไม่
นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า เราไม่จำเป็นที่จะต้องรอฟัง คำวินิจฉัยของคณะการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องสว. 138 คน ที่ผ่านมาเพราะล่วงเลยระยะเวลา 1 ปีที่ทำผิดกฎหมาย อย่างไรก็ต้องมาพิสูจน์ที่ศาลว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องดังกล่าว
ส่วนการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ หากไม่มีอะไร ถูกเลื่อนออกไปก็มีความมั่นใจว่ากกต.จะไม่เอางานมาพอก ยิ่งด้วยประธานศาลคนใหม่ที่ตนเชื่อมั่นและเชื่อใจว่าจะทำงานอย่างตรงไปตรงมา และสุจริต เที่ยงธรรมให้กับประชาชน และการรับหน้าที่ทำคดีใหญ่ในลักษณะนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ จะทำให้เกิดที่ยอมรับของการเลือกตั้งและทำให้คนที่จะลงเลือกตั้ง นักการเมืองต่างๆ จะได้นักการเมืองที่ดีเข้าไปสู่สภา
อย่างไรก็ตามสำหรับนัดฟังคำสั่งครั้งแรกเดือน พ.ย.2568 ศาลให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องให้ถูกต้อง และโจทก์ได้ทำคำฟ้องฉบับใหม่ยื่นเข้ามาเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2568 ซึ่งศาลได้รับคำฟ้องฉบับดังกล่าวไว้เพื่อตรวจฟ้อง
ล่าสุดวันนี้ (23 ธ.ค.) ศาลให้รับฟ้องฉบับดังกล่าวไว้เพื่อตรวจฟ้อง
ซึ่งศาลสอบโจทก์เกี่ยวกับการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในคดีนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
โจทก์แถลงว่า เพื่อต้องการให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิการ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดต่อศาลฎีกา
ส่วนที่โจทก์บรรยายฟ้อง ว่าหากจำเลยที่ 1-7และ 8ไม่สั่งรับเรื่องและไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ย่อมทำให้พ้นกำหนดระยะเวลาในการดำเนินคดีแก่ผู้ถูกกล่าวหาจำเลยจำนวน 229 คนนั้น เป็นกรณีที่โจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีอาญาแก่บุคคลดังกล่าว ซึ่งสามารถฟ้องร้องร้อง ดำเนินคดีได้โดยไม่จำต้องรอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่อย่างใด
เพื่อให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี
เห็นควรมีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมแนบสำเนาคำฟ้อง และสำเนารายงานกระบวนพิจารณา
ฉบับนี้ เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.การสั่งรับเรื่องไว้ดำเนินการสืบสวน และการแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ตามฟ้องเกิดขึ้นเมื่อใด
2.การสั่งรับเรื่องไว้ดำเนินการสืบสวน และการแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ดังกล่าวเป็นไปโดยล่าช้าหรือไม่ เพราะเหตุใด
3.การสืบสวนและไต่สวนดังกล่าวมีการขยายระยะเวลาหรือไม่ เพราะเหตุใด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใด พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.การสืบสวนและไต่สวนดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาเท่าใด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใด พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการสืบสวนและไต่สวนเป็นไปตาม กรอบระยะเวลาหรือไม่ เพราะเหตุใด
5.หากคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะส่งผลอย่างไร
6.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใด เหตุใดจึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะดังกล่าว พร้อมจัดส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
7.ปัจจุบันการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใด ผลเป็นประการใด พร้อมจัดส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
8.กรณีตามฟ้อง เอกสารในสำนวนคดีของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 26 เป็นเอกสารใด มีลักษณะเป็นความลับหรือไม่ และมีการนำเอกสารในสำนวนคดีดังกล่าวเผยแพร่ สู่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9.การยื่นขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนอกจากต้องยื่นคำร้องคัดค้าน ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว สามารถทำได้โดยวิธีใด และมีกรอบระยะเวลาหรือไม่ อย่างไร
10.นอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ผู้ใดมีสิทธิยื่นขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับ เลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อศาลฎีกา และหากมีการยื่นขอให้เพิกถอนดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาหรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใด
เห็นควรมีหนังสือถึงสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง พร้อมแนบสำเนาคำฟ้อง และสำเนารายงานกระบวนพิจารณาฉบับนี้ เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด ผลเป็นประการใด พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ส่งหนังสือ ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ภายในวันที่ 23 ม.ค.2569
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณามีคำสั่งหรือพิพากษา จึงให้เลื่อนคดีไปนัดฟังคำสั่งหรือ คำพิพากษาในวันที่ 27 ม.ค. 2569 เวลา 09.30 น.