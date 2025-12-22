บช.น.ทลายโกดังพักรถ จยย.รายใหญ่พุทธมณฑลสาย 2 เตรียมส่งขายชายแดนพม่า

MGR Online-น.1 แถลงข่าวสืบมักกะสัน-สืบ 1 ทลายโกดังพักรถ จยย.รายใหญ่ย่านพุทธมณฑลสาย 2 หลังผู้เสียหายแจ้งความฮอนด้าพีซีเอ็กซ์ถูกลักขโมย ค้นพบรถอีก 10 คัน ไม่ติดป้ายทะเบียน เตรียมส่งขายชายแดนพม่า
วันนี้ (22 ธ.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำสำนักงาน ผบ.ตร.ช่วยราชการ บช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.กมล นุ่มหอม รอง ผบก.น.1 แถลงข่าว พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน พ.ต.อ.วิชัย สนสกุล ผกก.สส.บก.น.1 ฝ่ายสืบสวน สน.มักกะสัน และฝ่ายสืบสวน บก.น.1 จับกุม นายเพชร (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ข้อหา "ลักทรัพย์ หรือลักของโจร" พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นพีซีเอ็กซ์ 160 สีดำ ทะเบียน 9 ขบ 91xx กรุงเทพฯ ได้ที่ข้างโกดัง ห.จ.ก.เอ็นซี โลจิสติกส์แมเนจเม็นท์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
พล ต.ท.สยาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. เวลา 19.50 น. นายจิรายุ (สงวนนามสกุล) ผู้เสียหาย แจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ได้จอดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นพีซีเอ็กซ์ 160 สีดำ ทะเบียน 9 ขบ 91XX กรุงเทพฯ ไว้ที่บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน อาร์ซีเอ บล็อกดี ถนนจตุรทิศ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ต่อมาวันที่ 21 ธ.ค. เวลา 19.00 น. ได้กลับมาที่จอดรถ ปรากฏว่ารถของตนได้หายไป จึงเชื่อว่ารถของตนได้ถูกคนร้ายลักขโมยไป
จากการสอบถาม นายจิรายุ ให้ข้อมูลว่า รถของตนได้ติดอุปกรณ์สัญญาณติดตามรถ (GPS) เอาไว้ ตำรวจจึงให้ นายจิรายุ เปิดโทรศัพท์เชื่อมต่อสัญญาณ GPS พบว่าสัญญาณได้ปรากฏตำแหน่งสัญญาณอยู่ที่บริเวณด้านข้างหน้าโกดัง ห.จ.ก.เอ็นซี โลจิสติกส์แมเนจเม็นท์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 ฝ่ายสืบสวน สน.มักกะสัน และ นายจิรายุฯ ได้ออกติดตามไปยังสถานที่ดังกล่าว เมื่อไปถึงได้ตรวจพบตำแหน่งสัญญาณ GPS ที่ติดอยู่กับตัวรถ อยู่ภายในโกดังที่สร้างมุงหลังคา และกั้นด้วยแผ่นสังกะสี ตั้งอยู่ด้านข้างบริเวณ ห.จ.ก.เอ็นซี โลจิสติกส์แมเนจเม็นท์ และตำรวจได้พบ นายเพชร อายุ 36 ปี ผู้ต้องหา นั่งอยู่บริเวณดังกล่าว จึงแสดงตัวเป็นตำรวจ
จากการสอบถาม นายเพชร ให้การว่า ตนเป็นมีหน้าที่เฝ้าและดูแลสถานที่ดังกล่าว ภายในโกดังด้านข้างบริเวณ ห.จ.ก.เอ็นซี โลจิสติกส์แมเนจเม็นท์ เป็นที่เก็บรถจักรยานยนต์ไว้จำนวนหนึ่ง ตำรวจได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรถของผู้เสียหายที่ถูกลักขโมย แล้วให้ นายเพชร แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยขอให้เปิดประตูโกดัง นำตำรวจและ นายจิรายุ เข้าไปตรวจดูรถที่จอดอยู่ภายใน
ตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของ นายจิรายุ ที่ได้แจ้งหายไว้จอดอยู่ภายในโกดัง นายจิรายุ ได้ทำการชี้ยืนยัน และตรวจสอบรายละเอียดพบว่า เป็นรถของตนที่ถูกลักขโมยมาจริง นอกจากนี้ ตำรวจได้พบรถจักรยานยนต์อื่นๆ อีกจำนวน 10 คัน จอดอยู่ภายในโกดัง พบว่าเป็นรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และเป็นรถที่มีการใช้งานมาแล้ว จึงได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถ และเอกสารรถทั้งหมด นายเพชร แสดงอาการมีพิรุธ และไม่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถทั้งหมดได้
นายเพชร ให้การด้วยว่า เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. เวลา 20.00 น. ได้มีผู้ชายอายุประมาณ 36-37 ปี ขับรถกระบะตู้ทึบ บรรทุกรถจักยานยนต์คันของผู้เสียหาย มาส่งให้ตนและตนได้เก็บไว้ในโกดังดังกล่าว ก่อนหน้าที่ตำรวจและผู้เสียหายเข้ามา ประมาณ 30 นาที เจ้าของ ห.จ.ก.เอ็นซี โลจิสติกส์แมเนจเม็นท์ฯ และโกดังดังกล่าวเป็นของ นายแชมป์ ตนเป็นลูกจ้างมีหน้าที่คอยเฝ้าดูแลสถานที่ดังกล่าว จากการสืบสวนทราบว่า รถทั้งหมดเตรียมนำส่งขายชายแดนเมียนมา
ด้วยกรณีดังกล่าวจึงมีหลักฐานตามสมควรว่า นายเพชร ได้กระทำความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นซึ่งเป็นเหตุที่จะออกหมายจับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม.66 (2) แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา ม.78 (3) ได้ ตำรวจได้ทำการยึดรถของกลางดังกล่าว และจับกุม นายเพชร ในข้อหา "ลักทรัพย์หรือลักของโจร" จึงนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.