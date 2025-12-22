ศาลยุติธรรม เปิด “ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่น 14” ปลูกฝังเยาวชนให้สนใจเรียนรู้ด้านกฎหมาย

ศาลยุติธรรม เปิด “ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่น 14” ปลูกฝังเยาวชนไทย ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการเรียนรู้ด้านกฎหมาย
วันนี้ (22 ธ.ค. 68) นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่าสำนักงานศาลยุติธรรมยังคงเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติ โดยเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในหลักการของกฎหมายนั้น ถือเป็นรากฐานอันมั่นคงในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง การเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย จะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติตนตามกฎกติกาของสังคมได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อของการถูกเอารัดเอาเปรียบ และช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและเท่าทันสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ามกลางกระแสสังคมในยุคดิจิทัลแห่งข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของนายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างรากฐานความยุติธรรมที่มั่นคงและยั่งยืนในสังคมไทยตั้งแต่เด็กและเยาวชน จึงมีดำริให้จัดทำ “โครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 14” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าถึงโลกของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังเป็นการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในสายอาชีพกฎหมายตามนโยบายประธานศาลฎีกา “คุณธรรมนำทาง สร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพ”เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางศาล ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
“เราเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้กฎหมายตั้งแต่เยาว์วัย จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมของประเทศ และเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคง โครงการค่ายต้นกล้าตุลาการจึงเปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความยุติธรรม ให้เติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง เพื่อประดับวงการกฎหมายไทยในอนาคต” นายธีรทัย กล่าว
นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และโฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่าโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 14 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน -1 พฤษภาคม 69 โดยจะเปิดรับสมัครระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 68 – 23 มกราคม 69 จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศมีอายุไม่เกิน 19 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม https://iprd.coj.go.th หรือเฟซบุ๊กค่ายต้นกล้าตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม https://www.facebook.com/TonklaTulakan หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2515-3482 หรือ 0-2515-3483 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่าง 08.30-16.30 น.)
“โครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ เป็นมากกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน แต่มีบทบาทในการสร้างสำนึกพลเมือง โดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อหลักการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการค่ายต้นกล้าตุลาการได้สร้างบุคลากรคุณภาพจำนวนมากให้กับวงการกฎหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้านกฎหมายสำคัญ เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ และสายงานอื่น ๆ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีความรู้แต่ยังมีความเข้าใจและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมและยังขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง” นายสุริยัณห์ กล่าว
สำหรับโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ ปีที่ 14 โดยที่ผ่านมามีแด็กและเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่รุ่นที่ 1-13 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,165 คน มีเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการไปแล้วจำนวน 1,657 คน สำนักงานศาลยุติธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการจะได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองและเยาวชนเป็นอย่างดี