จับโจรมืออาชีพ ตระเวนลักทรัพย์ยามวิกาล 7 ครั้ง ในรอบ 1 เดือนครึ่ง

MGR Online - ตำรวจมักกะสัน ตามรวบโจรมืออาชีพ พร้อมของกลางเพียบ ตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ยามวิกาล 7 ครั้ง ในรอบ 1 เดือนครึ่ง เบื้องต้นรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
วันนี้ (19 ธ.ค.) พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 สั่งการให้ พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน , พ.ต.ท.ธนาธิป จิตราคนี รอง ผกก.สส.สน.มักกะสัน และ พ.ต.ท.จาตุรงค์ ติดนนท์ สว.สส.สน.มักกะสัน นำกำลังเข้าจับกุม นายธนภัทร (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ผู้ต้องหาก่อเหตุลักทรัพย์ในเวลากลางคืน พร้อมของกลางจำพวกเสื้อผ้า พระเครื่อง โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ รวม 21 รายการ โดยสามารถจับกุมได้ภายในหอพักบ้านวงษ์ประดิษฐ์ ซอยภิรมย์ภูริวงษ์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
พ.ต.อ.อุรัมพร เปิดเผยว่า นายธนภัทร ผู้ต้องหา ได้ก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ในพื้นที่ สน.มักกะสัน และพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงวันที่ 1 , 30 พ.ย.68 และวันที่ 6 , 7 , 10 , 11 ธ.ค.68 รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง มูลค่าความเสียหายหลายหมื่นบาท จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน เร่งติดตามจับกุม กระทั่งสามารถติดตามจับกุมได้ภานในหอพักบ้านวงศ์ประดิษฐ์ ย่านคันนายาว พร้อมของกลางจำนวนมาก
พ.ต.อ.อุรัมพร กล่าวต่อว่า ผู้ต้องหารายนี้ มีพฤติการณ์เป็นโจรโดยอาชีพ มีประวัติการกระทำความผิดในหลายท้องที่ และมีวิธีการหลบซ่อน พลางตัว สลับซับซ้อน ทำให้ยากต่อการติดตามตัว จนทำให้เจ้าตัวได้ใจกระทำความผิดซ้ำซาก สอบสวนเบื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป