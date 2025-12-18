ป.ขยายผลรวบเด็กเลี้ยงวัวพัวพันแก๊งค้ายาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ด

ตำรวจกองปราบแกะรอยตามรวบเด็กเลี้ยงวัว พัวพันแก๊งค้ายานรก หลังขยายผลจับกุมยาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ด
วันนี้ (18 ธ.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทอง ไสย ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.ธนาคาร อุชณรัศมี สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายจักรี อายุ 38 ปี ชาว จ.สงขลา ตามหมายจับศาลจังหวัดเวียงสระ ข้อหา "จําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 " ได้ที่ บริเวณริมถนนสายบ้านทรายขาว-ท่าข้าม ม.6 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา ตำรวจ ตชด. 426 จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ ป.ป.ส. ได้ร่วมกันจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดจำนวน 6 ราย พร้อมตรวจยึดยาบ้าจำนวน 1,376,000 เม็ด รถยนต์ 3 คัน และโทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง ก่อนขยายผลต่อเนื่องเพื่อกวาดล้างจับกุมผู้ร่วมขบวนการรายอื่นที่อยู่ระหว่างหลบหนีเรื่อยมา กระทั่งสืบทราบว่า นายจักรี ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ ได้หลบหนีมาเลี้ยงวัวชนอยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายจักรี ให้การปฏิเสธ อ้างว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ยอมรับว่า 1 ใน 3 รถของกลางที่ตรวจยึดนั้น เป็นของตนจริง แต่ก่อนเกิดเหตุเพื่อนของตนได้ขอยืมไปใช้ ก่อนที่ตนจะมาทราบภายหลังว่ารถของตนได้ถูกนำไปใช้ขนยาบ้า ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อเพื่อนคนดังกล่าวได้ จึงนำตัวส่ง สภ.บางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป