จำคุก 6 เดือน ไม่รออาญา อดีตผู้สมัครการเมืองท้องถิ่น หลอกวิ่งเต้นประกันตัวได้

โฆษกศาลยุติธรรม เผย ศาลอาญาเข้มจำคุกไม่รอลงอาญา แอบอ้างหลอกวิ่งเต้นผู้พิพากษาสั่งประกันตัวได้ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
วันนี้ (17 ธ.ค.) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้ ศาลอาญามีคำสั่งคดีละเมิดอำนาจ กรณีที่มีผู้อ้างกับบุคคลอื่นว่าสามารถติดต่อประสานงานกับผู้พิพากษาเพื่อขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว)
โดยกรณีดังกล่าว มีผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาว่า ชายคนหนึ่ง ซึ่งมีตำเเหน่งเป็นประธานมูลนิธิเเละอดีตผู้สมัครการเมืองท้องถิ่นเเห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายอ้างกับภริยาของจำเลยคดีค้ามนุษย์ว่าสามารถติดต่อประสานงานกับผู้พิพากษาเพื่อขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีการเรียกรับเงินจำนวน 500,000 บาท ซึ่งต่อมาภริยาของจำเลยนั้นได้โอนเงินให้ตามคำเรียกร้อง แต่เมื่อศาลอาญามีคำสั่ง “ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว” จึงทราบว่าถูกหลอกลวง และได้ทำหนังสือร้องเรียนกระทั่งนำมาสู่การไต่สวนข้อเท็จจริงและดำเนินคดีละเมิดอำนาจศาล
โดยศาลอาญาหมายเรียกชายคนดังกล่าวมาเพื่อไต่สวน แต่ผู้ถูกกล่าวหานั้นทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา ศาลจึงได้ทำการไต่สวนผู้กล่าวหาและพยาน ประกอบพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และไฟล์บันทึกเสียงแล้ว เห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหามีความผิดชัดเจน ดังนี้
มีการกระทำผิดในบริเวณศาล โดยผู้ถูกกล่าวหาได้ส่งภาพถ่ายตนเองขณะอยู่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ภายในอาคารศาล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เหยื่อหลงเชื่อ
พฤติการณ์เหิมเกริมไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งแม้ภายหลังศาลจะมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวไปแล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหา ยังคงหลอกลวงซ้ำสอง โดยอ้างว่าจะนำเงินไปวิ่งเต้นกับประธานศาลเพื่อให้ยกฟ้องคดี
การกระทำกระทบต่อความยุติธรรม ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของสถาบันศาลยุติธรรม มุ่งหมายให้เกิดผลต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี ทำให้การพิจารณาไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและเที่ยงธรรม
ศาลพิเคราะห์แล้ว การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา ถือเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล อันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 (1), 33 (ข) และวรรคท้าย ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลอาญาจึงมีคำสั่งให้จำคุก ผู้ถูกกล่าวหา มีกำหนด 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา
โฆษกศาลยุติธรรม ยังกล่าวด้วยว่า ขอย้ำกับพี่น้องประชาชนว่าหากมีผู้ใดมากล่าวอ้างว่าสามารถที่จะวิ่งเต้นให้ชนะคดี หรือจะให้ความช่วยเหลืออื่นใด ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดของการพิจารณาคดีใน ศาลยุติธรรม ขออย่าได้หลงเชื่อเพราะการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน อีกทั้งยังมีการตรวจสอบที่เข้มข้น เพื่อให้การพิจารณาคดีของศาลปราศจากอคติสามารถคุ้มครองความยุติธรรมให้แก่ทุกคนได้อย่างเท่าเทียม
โดยภายหลังจำเลยได้ยื่นหลักทรัพย์พร้อมคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลพิจารณาเเล้วอนุญาตให้ประกันตัวตีราคาหลักทรัพย์5 หมื่นบาท