ปคม.รวบกู้ภัยหื่นข่มขืนเด็กอนุบาล 2 หลานหลวงพ่อวัดดังพระโขนง

ตำรวจ ปคม. รวบหนุ่มกู้ภัยหื่นข่มขืนเด็กอนุบาล 2 หลานหลวงพ่อวัดดังย่านพระโขนง ด้านเจ้าตัวยังปากแข็งยืนกรานปฏิเสธ
วันนี้ (15 ธ.ค. ) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ต.นนทพัทธ์ กาวชู สว.กก.1 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายพิชิต หรือ ดำ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ 876/2568 ลงวันที่ 20 พ.ย.68 ข้อหา “กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี” ได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในชุมชนล็อก 4-5-6 คลองเตย กทม.
ทั้งนี้เมื่อปี 2559 นายพิชิต ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้เข้ามาทำหน้าที่จิตอาสาและช่วยงานต่าง ๆ ภายในวัดแห่งหนึ่งย่านพระโขนง แต่เมื่อเริ่มได้รับความไว้วางใจจากพระภิกษุและชาวบ้านในพื้นที่แล้วนั้น เจ้าตัวกลับก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 วัย 5 ขวบ ซึ่งเป็นหลานสาวแท้ ๆ ของหลวงพ่อวัดดังกล่าว ที่ญาตินำมาฝากให้หลวงพ่อช่วยดูแล เนื่องจากผู้ปกครองต้องไปทำงานต่างจังหวัด โดยลงมือก่อเหตุช่วงจังหวะที่หลวงพ่อออกไปบิณฑบาตตอนเช้ามืด และฝากหลานสาวให้อยู่กับ นายพิชิต เพียงลำพังในกุฏิ
หลังก่อเหตุ นายพิชิต ได้พูดข่มขู่ผู้เสียหายห้ามนำเรื่องไปบอกใคร ไม่เช่นนั้นจะถูกทำร้าย ด้วยความหวาดกลัวเหยื่อจึงยอมทำตาม และ เก็บงำเรื่องดังกล่าวไว้เพียงคนเดียวเป็นเวลากว่า 9 ปี เพราะกลัวไม่ปลอดภัย เนื่องจาก นายพิชิต ยังคงทำงานเป็นอาสาสมัครกู้ภัยอยู่ในพื้นที่ จนกลายเป็นคนหวาดกลัวผู้คนเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง ไม่ร่าเริงเหมือนเด็กทั่วไป
กระทั่งพออายุได้ 13 ปี จึงตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับผู้ปกครองทราบ ก่อนพากันเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิช่วยเหลือสังคมแห่งหนึ่ง พร้อมประสานพาเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่ สน.พระโขนง จนกระทั่งนำมาสู่การออกหมายจับและตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน นายพิชิต ให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่ง สน.พระโขนง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป