กองปราบลุยป้องกันอาชญากรรม"เขต 8 "หลังน้ำลด พบ 7-11 ถูกงัดเข้าไปขโมยของสองสาขา

ตำรวจกองปราบลุยป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เขต 8 หาดใหญ่หลังน้ำลด ช่วยผู้ประสบภัย-พบ 7-11 ถูกคนร้ายงัดเข้าไปขโมยของสองสาขา
วันนี้ (29 พ.ย. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. ว่าที่ พ.ต.ท.ธนาคาร อุชณรัศมี สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังพลรวม 6 นาย และรถยนต์สายตรวจรวม 2 คัน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร ป.พัน.5 และ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 9 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นที่บริเวณโซนเขต 8 ตามคำสั่งได้ออกปฏิบัติภารกิจตรวจพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ของวันที่ 28 พ.ย. 68 ต่อเนื่องจนถึงเวลา 03:00 น. ของวันที่ 29 พ.ย. 68
ภารกิจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ และประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจรในพื้นที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณหน้าบิ๊กซีคลองแห, เส้นทางในพื้นที่ ต.หาดใหญ่, เขต 8 ต.หาดใหญ่, ชุมชนริมทางรถไฟสถานี 2 และศูนย์อพยพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
จากการลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่พบประชาชนใน ชุมชนเขต 8 และ ชุมชนริมทางรถไฟ สถานี 2 จำนวนหลายครัวเรือน ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ด้านอาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค และน้ำดื่ม และได้ดำเนินการนำส่ง นายธัชชัย อายุ 81 ปี ซึ่งมีโรคประจำตัวและไม่มีที่อยู่ ให้ไปพักพิงที่ ศูนย์ช่วยเหลือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังตรวจพบ ร้านสะดวกซื้อ 7/11 จำนวน 2 สาขา ถูกคนร้ายทำลายประตูและมีการลักทรัพย์ภายใน
โดยสถานการณ์น้ำท่วม ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่ใต้อุโมงค์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสัญจร ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เทศบาลและทหารในพื้นที่ ได้เร่งดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่และเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจร เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ว่าที่ พ.ต.ท.ธนาคาร กล่าวว่า ทาง กก.6 บก.ป. จะยังคงเฝ้าระวังและออกตรวจตราพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิด