ตร.หัวหมาก ช่วยชายหนีออกจากศูนย์พักคนชรา อยู่หน้าแบงก์ พบเจ้าหน้าที่ข่วยปั้มหัวใจ แต่เสียขีวิตจากอาการป่วย

ตำรวจโรงพักหัวหมาก ตรวจสอบชายหนีออกจากศูนย์พักคนชรา นอนหมดสติอยู่หน้าแบงก์ สาขาศรีนครินทร์ พบเจ้าหน้าที่ข่วยปั้มหัวใจ แต่เสียขีวิตจากอาการป่วย ด้านลูกชายอยู่ต่างประเทศ ไม่ติดใจ พร้อมจะเร่งเดินทางกลับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23:30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมาก ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สน.หัวหมาก ให้ตำรวจสายตรวจร่วมตรวจสอบเหตุมีชายป่วย บริเวณภายในรั้วธนาคารแห่งหนึ่ง ย่านศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หัวหมาก จึงเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบผู้ดูแลของศูนย์พักคนชรา และอาสากู้ภัยมูลนิธิสยามร่วมใจ กำลังช่วยเหลือชายคนดังกล่าวโดยการปั้ม CPR
จากการสอบถามผู้ดูแลของศูนย์พักคนชรา ทราบว่าชายคนดังกล่าวได้หนีออกมาจากศูนย์ดูแลเมื่อช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ดูแลจึงพยายามตามหาในพื้นที่แต่ไม่พบจึงได้ประสานไปยังลูกชายที่อยู่ต่างประเทศจึงตรวจดูจาก GPS โทรศัพท์ของชายดังกล่าวพบว่าอยู่บริเวณใกล้แยกลำสาลี ถ.รามคำแหง เมื่อช่วงเวลาประมาณ 23.00 น.
จากนั้นผู้ดูแลของศูนย์พักคนขราได้เดินทางมาดูและได้พบกับกู้ภัยกำลังให้การช่วยเหลือ
ทั้งนี้ผู้ดูแลจากศูนย์พักคนชรายืนยันว่าชายดังกล่าวอยู่ในความดูแลของศูนย์และได้หนีออกมาจากศูนย์พักคนชรา
อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่อาสากู้ภัยสยามร่วมใจ ข่วยเหลือด้วยการปั้ม CPR ได้ระยะหนึ่งชายคนดังกล่าวก็หมดลมหายใจและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อสอบถามไปยังลูกชายที่อยู่ต่างประเทศแจ้งว่าพ่อป่วยเป็นโรคจิตเวชและป่วยโรคชราอัลไซเมอร์ และกำลังเร่งหาตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทย