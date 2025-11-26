ตร.ทางหลวงนำขบวนออกซิเจน 200 ถัง ช่วยโรงพยาบาลในพื้นที่หาดใหญ่

ตำรวจทางหลวงผนึกกำลังกระทรวงสาธารณสุข นำขบวนเวชภัณฑ์จำเป็น -ถังออกซิเจนกว่า 200 ถัง จากภาคกลางสู่ภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
วันนี้ (26 พ.ย.) กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดตั้งภารกิจบรรเทาทุกข์เร่งด่วน โดยการรวบรวมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาชีวิตผู้ป่วย
โดยภารกิจครั้งนี้ได้มีการจัดหา ถังออกซิเจนจำนวน 200 ถัง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประคองชีวิตผู้ป่วยวิกฤต โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระบบการขนส่งและการสำรองเวชภัณฑ์อาจขัดข้องจากเหตุน้ำท่วมใหญ่
เวชภัณฑ์และถังออกซิเจนทั้งหมดถูกรวบรวมมาจากโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนจะถูกลำเลียงเป็นขบวนพิเศษของตำรวจทางหลวง เพื่อให้สามารถจัดส่งถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด
เป้าหมายหลักในการส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้คือ โรงพยาบาลในพื้นที่อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักและต้องการการสนับสนุนทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลรักษาชีวิตผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์วิกฤต
ปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ในการใช้ศักยภาพของตำรวจทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสาธารณูปโภคและเวชภัณฑ์ฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางภาคใต้ได้อย่างทันท่วงที