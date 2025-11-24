ลงดาบ ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ พร้อมเลขาณุการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

MGR Online - รมว.ยุติธรรม เผย "ปลัด ยธ.-อธิบดีกรมราชทัณฑ์" ลงนามคำสั่ง ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และ เลขานุการผู้บัญชาการเรือนจำฯ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน เรียบร้อยแล้ว
วันนี้ (24 พ.ย.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เอื้อผู้ต้องขังชาวจีน ว่า ข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถือว่ามีความคืบหน้าและเริ่มมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้ว โดยวันนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ลงนามคำสั่งให้ 1.ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และ 2.เลขานุการผู้บัญชาการเรือนจำฯ (เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน) ให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“เรื่องนี้ว่ากันตามพยานหลักฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ไม่ใช่ประเด็นการเมืองภายใน กระทรวงยุติธรรมของเราจึงให้ความสำคัญอย่างมากในการจัดระเบียบและเร่งรัดตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา เชื่อว่าจะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วย” พล.ต.ท.รุทธพล กล่าว