ปคบ.- สบส.จับหนุ่ม ป.โท ลอบเปิดบ้านพักคนชราเถื่อนย่านบางเขน

ตำรวจ ปคบ.ร่วมกับ สบส.จับหนุ่ม ป.โท ลักลอบเปิดบ้านพักคนชราโดยไม่ได้รับอนุญาตย่านบางเขน คิดค่าบริการถูกกว่าที่อื่น สารภาพทำมาแล้วประมาณ 6 เดือน โดยไม่มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงวัยมาก่อน
วันนี้ (22 พ.ย.)พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.พ.ต.ท.หญิง อนุสรา บัวแดง สว.กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส.นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลแขวงดอนเมือง เข้าตรวจค้นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ พบ นายปรเมศวร์ (สงวนชื่อนามสกุลจริง) อายุ 26 ปีกำลังให้บริการกับผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ
จากการตรวจสอบพบว่า นายปรเมศวร์ไม่มีใบอนุญาตผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่อย่างใด
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้ลักลอบเปิดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งไม่มีการควบคุมการทิ้ง ทำลายขยะติดเชื้อและมีการทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำทำให้เกิดการอุดตัน ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบดังกล่าว
สอบสวน นายปรเมศวร์ รับสารภาพว่า จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ไม่มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุมาก่อน ทำการเปิดสถานประกอบการฯ แห่งนี้โดยไม่ได้ขออนุญาตฯ แต่ได้จดทะเบียนบริษัทจำกัดเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยคิดค่าดูแลเดือนละ 18,000 บาท ทำมาแล้วประมาณ 6 เดือน เบื้องต้นแจ้งข้อหา“ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท กิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยไม่ได้รับอนุญาต” ระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ "สถานประกอบการเถื่อน" ซึ่งเป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ การที่ผู้ดำเนินการไม่มีใบอนุญาตและขาดความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด ย่อมหมายความว่า การดูแลอาจเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ผู้ดูแลอาจมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และอาจนำมาซึ่งอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ ซึ่งในขณะที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ความต้องการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพจึงเพิ่มสูงขึ้น แต่กลับมีผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาส ลักลอบเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้กลยุทธ์ "ค่าบริการราคาถูก" เป็นเครื่องมือล่อใจ
ด้าน พล.ต.ต คงกฤช กล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้คือการส่งสัญญาณเตือนไปถึงผู้ที่คิดจะเปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ และขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนก่อนพาผู้สูงอายุเข้ารับบริการ ต้องตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการฯ ผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นญาติของท่านเอง หากพบเบาะแสที่น่าสงสัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน บก.ปคบ. 1135 หรือเพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค