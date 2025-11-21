ศาลอาญาอนุญาตให้ขยายอุทธรณ์คดีทักษิณหมิ่นเบื้องสูง อีก 30 วัน

ศาลอนุญาตให้อัยการขยายอุทธรณ์คดีทักษิณหมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 อีก 30 วัน เผยอัยการอยู่ระหว่างร่างอุทธรณ์
วันนี้(21 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีดูหมิ่นสถาบัน ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา8 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยต่อศาลอาญา คดีหมายเลขดำอ.1860/2567 ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
กรณีที่นายทักษิณ ได้ให้สัมภาษณ์ กับสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อปี 2558 ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิง ดูหมิ่นสถาบัน และเป็นอำนาจของอัยการสูงสุด(อสส.)เนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาณาจักร
คดีนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ให้ยกฟ้องนายทุกษิณ จำเลย เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดได้
ต่อมาอัยการได้ขอขยายอุทธรณ์คดีมา 2 ครั้งๆ ล่าสุดถึงวันที่ 21 พ.ย.ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมาก่อนครบกำหนดอุทธรณ์ 2 วัน อัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เจ้าของสำนวนคดีได้มายื่นคำร้องที่งานอุทธรณ์-ฎีกาศาลอาญา เพื่อขอขยายอุทธรณ์คดีนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อความรอบคอบในการเขียนคำอุทธรณ์
ล่าสุด ศาลอาญาพิจารณาคำร้องขอขยายอุทธรณ์ของอัยการฝ่ายคดีอาญา8แล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายอุทธรณ์จนถึงวันที่ 19 ธ.ค.นี้ เป็นเวลาประมาณ 30 วัน ที่อัยการมีเวลายื่นอุทธรณ์คดีนี้ได้