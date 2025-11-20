อัยการยื่นขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 3 คดี “ทักษิณ”หมิ่นเบื้องสูง เหตุอยู่ระหว่างร่างอุทธรณ์

อัยการคดีอาญา 8 ยื่นขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 3 คดี “ทักษิณ” หมิ่นเบื้องสูง หลังอัยการสูงสุดมีความเห็นให้ยื่นอุทธรณ์ แต่อยู่ระหว่างอัยการกองคดีอาญาเขียนร่างอุทธรณ์
วันนี้ (20 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีดูหมิ่นสถาบัน ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา8 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยต่อศาลอาญา คดีหมายเลขดำอ.1860/2567 ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
กรณีที่นายทักษิณ ได้ให้สัมภาษณ์ กับสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อปี 2558 ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิง ดูหมิ่นสถาบัน และเป็นอำนาจของอัยการสูงสุด(อสส.)เนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาณาจักร
คดีนี้ศาลอาญา มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2568 ให้ยกฟ้องนายทุกษิณ จำเลย เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดได้ ต่อมาพนักงานอัยการ ได้ขอขยายอุทธรณ์คดี แล้ว 2 ครั้ง โดยจะครบกำหนดวันที่ 21 พ.ย.นี้
จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา ก่อนครบกำหนดอุทธรณ์ 2 วัน พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เจ้าของสำนวนคดีได้มายื่นคำร้องต่อศาลอาญา ขอขยายเวลาอุทธรณ์เป็นครั้งที่ 3 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาว่าจะอนุญาตให้ขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 3 หรือไม่
มีรายงานอีกว่าขณะนี้คำสั่งอุทธรณ์ของอัยการสูงสุดถูกส่งมายังสำนักงานอัยการคดีอาญา 8 เจ้าของเรื่องเเล้วอยู่ระหว่างร่างคำอุทธรณ์ จึงมีการยื่นขยายระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ก่อน เพื่อป้องกันผิดพลาดกรณีร่างอุทธรณ์เสร็จไม่ทันก่อนครบกำหนดขยายอุทธรณ์