ผกก.สน.หัวหมาก ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ-สถานบันเทิง เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท

ผกก.สน.หัวหมากพร้อมรองผกก.และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ-สถานบันเทิง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทและให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเที่ยว
เมื่อเวลา 21.30 น.วันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก
,พ.ต.ท.ยุทธภูมิ ฝอยทอง รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก, พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ ก้องไกรสวัสดิ์ สวป.สน.หัวหมาก พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดปฎิบัติการที่ 3
ร่วมกันตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ สน.หัวหมาก เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและบริเวณโดยรอบสถานประกอบการและเฝ้าระวัง ป้องกันความปลอดภัยของอาคารโดยตรวจสอบพร้อมกำชับให้ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เจ้าของหรือผู้ดูแล
ดำเนินการให้มีช่องทางเข้าออกร้านให้มีหลายช่องทางให้เห็นเด่นชัด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
-ตรวจสอบจำนวนและจุดติดตั้งถังดับเพลิงภายในร้านให้มีจำนวนเพียงพอ และพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบสัญญาณไฟฉุกเฉินให้พร้อมใช้งาน
- หลีกเลี่ยงวัสดุที่ง่ายต่อการติดไฟในการตกแต่งร้าน
- ตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการทุกคน
- ห้ามผู้ใช้บริการพกอาวุธเข้าใช้บริการ
- ให้ปิดบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ให้มีการอบรมและซักซ้อมการหนีไฟติดระบบดักจับควันไฟด้วย