ผบ.ตร.ลั่น! ไม่ใช่ "พระเอกลิเก" ยันทำงานด้วยหลักการ โปร่งใส ไม่รับผลประโยชน์แต่งตั้ง เพื่อนก็ไม่ละเว้นหากพบเอี่ยวซื้อขายตำแหน่ง

ผบ.ตร. เปิดใจครั้งแรก หลังสตช.ถูกโจมตีหนัก ลั่นไม่ใช่ "พระเอกลิเก" ยืนยันทำงานด้วยหลักการ โปร่งใส ไม่รับผลประโยชน์แต่งตั้งตำรวจ ใครทำผิดมีหลักฐานพร้อมจัดการทันที เพื่อนก็ไม่เว้น
วันนี้ (18 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวเปิดใจครั้งแรกหลังช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีกระแสข่าวโจมตีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยผบ.ตร.กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าเราทำงานใกล้ชิดกับกฎหมาย เรามีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแน่นอนว่าอาจจะไปกระทบกระทั่งกับคนที่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างหรือกระทำผิด อาจมีคนใช้โอกาสนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้แจกแจงรายละเอียด ยิ่งโจมตีจนทำให้ประชาชนผู้ฟังเชื่อไปตามนั้น โดยที่ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และตัดสินไปแล้วว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ดี
"ส่วนที่มีบุคคลมากล่าวหาว่าผมมีคำพูด การกระทำเหมือนพระเอกลิเกที่แสดงต่อประชาชน เรื่องนี้ตนเป็นตำรวจ พ่อเป็นตำรวจ ทุกวันนี้ก็ยังเป็นตำรวจ ถ้าจำความได้ตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเล่นลิเก เล่นไม่เป็น ลิเกมีบทละครให้ผู้แสดงและให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนที่มานั่งดู การเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เราใช้สมองในการทำงาน สั่งกำชับให้หน่วยปฏิบัติภายใน ทำในสิ่งที่ดี ที่ชอบ ที่ควร ตามกฎหมายและต้องดูแลพี่น้องประชาชน ผมไม่ใช่ตัวละครลิเก ไม่ใช่ผู้กำกับหนัง"ผบ.ตร.กล่าว
เมื่อถามว่าบางคนที่คิดว่าตนเองกำลังเล่นลิเก หรือเล่นหนังอยู่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ย้อนถามว่า ตัวคนพูดเองเป็นลิเกอยู่หรือเปล่า ตนยืนยันว่าทุกวินาทีคิดแต่เรื่องที่จะทำให้องค์กรดีขึ้น หากเจอหลุมระเบิดก็จะต้องพยายามทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเป็นหน่วยงานที่ยืนยันอย่างมั่นคงและต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีให้ได้
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ภาพตำรวจยืนปฏิญาณอุดมคติตำรวจหน้าเสาธงว่าเป็นการแก้ภาพลักษณ์ตำรวจที่ไม่ตรงจุด เรื่องนี้ตนเคยให้นโยบายปรับมายด์เซ็ตไปแล้ว ให้ตำรวจตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน ฉะนั้นการที่พวกเขาออกมายืนพูด อุดมคติ 9 ข้อ มันผิดอย่างไร ส่วนตนกลับสนับสนุน เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครสั่งการ แต่อยู่ที่การกระทำ ซึ่งตำรวจที่ออกมาทำพวกเขาก็ไม่ได้ผิดอะไร
ทั้งนี้เรื่องที่มีบุคคลระบบว่าองค์กรตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรม ตนมองว่าตำรวจที่ทำงานอยู่ก็คงจะรู้สึกไม่ดี หลายหน่วยจึงต้องออกมาปฏิญาณตนออกมายืนยันตนเอง แต่ข้าราชการตำรวจคนใดที่มีพฤติกรรมแอบแฝงอยู่ถ้าใครมีข้อเท็จจริงหรือหลักฐานปรากฏ ตนก็จะต้องดำเนินการถึงที่สุด
เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่า ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เรียกรับผลประโยชน์จากการแต่งตั้ง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวยืนยันว่า เรื่องรับผลประโยชน์ ปูอย่ากินเลือดปู อย่าเอาผลประโยชน์ที่เราจับกุมมาใช้กับตนเอง ตำรวจคนไหนเรียกรับเงินจากการแต่งตั้ง ตนพูดได้เลยว่าเป็นเรื่องที่โง่สุดๆ เพราะตัวเองกำชับมาตลอดว่าห้ามปฏิบัติอย่างนั้นเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะมีการลงโทษหนัก
ผบ.ตร.กล่าวว่า ได้สอบถามโดยตรงกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และรองผู้บัญชาการฯ ทั้งหมดยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ การที่เรียกมาไม่ได้หมายความว่าทำผิดแต่เรียกมาสืบทราบความจริง ตนได้กำชับแล้วว่าทุกคนต้องให้สัจจะวาจาให้คำมั่น ว่าจะไม่ทำเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสียชั่วร้าย
"เรื่องนี้ไม่ว่าใครก็ตาม หรือแม้จะเป็นเพื่อนร่วมรุ่น ผมเองจะไม่มีการไว้หน้ากัน ประเด็นนี้ผมอยากฝากบอกว่า ใครที่พูดอย่าคิดว่าตัวเองทำ คนอื่นก็จะต้องทำ อย่าไปจินตนาการแบบนั้น แน่นอนว่าถ้าตำรวจคนไหนเคยทำก็จะรู้ขั้นตอน ผมไม่รู้ขั้นตอนเพราะผมไม่เคยทำในลักษณะใดๆ และตนเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ถ้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 คนปัจจุบันทำ แน่นอนว่าก็คงจะต้องโง่สุดๆ เพราะผมก็ต้องมีหูมีตา"พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ
ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาจะโกหกหรือไม่พูดความจริง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ยืนยันว่าจะไม่มีการละเว้นให้ใคร แม้แต่คนที่เป็นเพื่อนตัวเอง การที่จะตนจะลงโทษ ข้าราชการตามโซเชียลฯ เป็นไปไม่ได้ เราต้องหนักแน่นในหลักการ พร้อมยืนยันว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 จะยังอยู่ที่เดิมไม่มีการโยกย้ายตามกระแสข่าว
ผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นเรื่องการแต่งตั้งส่วนที่มีผู้กล่าวหาว่า พล.ต.อ. พล.ต.ท. และ ภรรยาน้อย ของ ก.ตร. บางท่าน เรียกรับผลประโยชน์ ในวาระที่จะถึงนี้ ผบ.ตร. กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการกล่าวหา หากใครมีพยานหลักฐานให้นำมาแสดง หากเผยแพร่ไปลอยๆ คนก็จะเชื่อโดยไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ที่ให้ข้อมูลนำหลักฐานมาแสดง
เรื่องตำรวจกว่า 200 นายที่อาจจะข้องเกี่ยวกับเว็บพนันที่มีอดีต ผบ.ตร. อาจเข้าไปเกี่ยวข้อง เรื่องดังกล่าวอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) หน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติตำรวจ ปี 2565 ไม่ได้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การทำงานคล้ายๆ กับป.ป.ช. ฉะนั้นเรื่องต่างๆ ที่เข้าไปในก.ร.ตร. จะไม่เกี่ยวกับผบ.ตร. แต่หากผลสอบสวนแล้วเสร็จ ตร. จะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษทัณฑ์
เมื่อถามว่าการที่ผบ.ตร.ออกมาแถลงข่าววันนี้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดกระแสสังคมมากว่า 2 สัปดาห์ จะช้าไปหรือไม่นั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า การชี้แจงไม่ได้เร็วหรือช้า รวมทั้งความเชื่อแต่ละคนไม่สามารถบังคับกันได้ การที่ออกมาชี้แจงวันนี้เป็นการคลายข้อสงสัยอย่างมุ่งมั่นของตนในฐานะหัวหน้าหน่วย
ส่วนที่คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร จะเชิญ ผบ.ตร. ให้ชี้แจงวันที่ 26 พ.ย. หากตนเองไม่ติดภารกิจจะไปด้วยตนเองแต่หากติดภารกิจจะมอบหมาย แต่อยากฝากถึงทั้งองค์ประชุมกรรมาธิการ และตำรวจที่ไปชี้แจง ทำหน้าที่ได้ดีแล้ว แต่จุดประสงค์ที่เชิญคือการประชุมฉะนั้นเรื่องการเผยแพร่หรือถ่ายทอดสด ตนไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ แต่สิ่งที่พูดในที่ประชุมค่อนข้างหมิ่นเหม่ต่อข้อกฎหมาย เนื่องจากบางเรื่องอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
ส่วนเรื่องที่มีภาพ รอง ผบ.ตร. ถ่ายรูปกับผู้ต้องหาคดีเว็บพนัน และอื่นๆ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้เข้าข้างใคร แต่ตนมองว่าตำรวจเป็นคนสาธารณะไม่ทราบว่าใครร้าย หรือ ดี พร้อมย้อนถามว่าถ่ายภาพคู่กันเฉยๆ ผิดหรือไม่ หากจะผิดมองว่าต้องมีพฤติกรรมอะไรที่แสดงถึงการเกื้อหนุน มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง มีการกินเลี้ยง มีการต่อยอดใกล้ชิดกันบ่อยๆ สิ่งนั้นถึงจะเรียกว่าผิด