"ดีเอสไอ" ออกหมายเรียกชุดแรก 8 ผู้ต้องหา ฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" รับทราบข้อหา สัปดาห์นี้

MGR Online - ออกหมายเรียกล็อตแรก! "ดีเอสไอ" พบหลักฐานเส้นทางการเงิน-พยานบุคคล โยง 8 ผู้ต้องหาคดีเลือกฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" รับทราบข้อกล่าว ภายในสัปดาห์นี้
วันนี้ (18 พ.ย.) รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีตรวจสอบขบวนการฮั้ว สว. ฐาน "อั้งยี่-ฟอกเงิน" ว่า การสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 คดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ซึ่งดำเนินการมานานกว่า 8 เดือนนั้น ภายหลังจากที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทยอยสอบสวนปากคำพยานกว่า 1,200 ราย ซึ่งก็มีส่วนน้อยที่ให้ความร่วมมือให้ปากคำให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ สารภาพ และให้การซักทอด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อคดี อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนไม่เพียงแต่ยึดในคำให้การของพยานเท่านั้น แต่ต้องสอบสวนพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานเรื่องเส้นทางการเงินที่เป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์ ซึ่งค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน รวมถึงตรวจสอบพฤติกรรมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบุคคล โดยเฉพาะเหตุการณ์ช่วงก่อนมีการเลือก สว. ระหว่างการจัดการเลือก สว. และภายหลังการได้รับเลือกให้เป็น สว.
กระทั่งพบว่ามีพยานหลักฐานเส้นทางการเงินชัดเจน และคำให้การซักทอดของพยานรายอื่นที่บ่งบอกว่ามี “กลุ่มคณะบุคคลทางภาคใต้และเครือข่าย“ จำนวน 8 ราย มีพฤติการณ์กระทำความผิดฟอกเงิน ซึ่งทั้ง 8 รายนี้ค่อนข้างเป็นตัวการหลักสำคัญ บางรายเป็นผู้สมัคร สว. บางรายเป็น สว.ตัวจริง โดยพนักงานสอบสวนนัดหมายให้ทั้งหมดทยอยเข้ารับทราบข้อหาฟอกเงินภายในสัปดาห์นี้ และสามารถให้การชี้แจงภายในวันดังกล่าว หรือแจ้งขอส่งเอกสารชี้แจ้งแก้ข้อกล่าวหาในวันอื่นก็ได้
ทั้งนี้ รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปิดท้ายถึงกรณีมีพยานในจังหวัดของแก่น ได้ทำบันทึกคำให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือเพื่อกลับคำให้การถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ว่า เป็นพยานที่เคยมาให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษว่ามีการฮั้วการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีบุคคลดังกล่าวและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแห่งหนึ่ง รวมทั้งให้การกับสถานที่ที่เกี่ยวข้อง กล่าวหาว่าได้สนับสนุนให้บุคคลต่างๆ ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยมีการจัดทำโพยฮั้วเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรม โดยบุคคลดังกล่าวขอให้การเพิ่มเติมอ้างว่าคำให้การที่เคยให้ก่อนหน้านี้นั้น เป็นการให้ถ้อยคำที่เกิดจากการข่มขู่ นั้น ตามขั้นตอนของดีเอสไอก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน โดยจะไปนำเอาบันทึกถ้อยคำให้การครั้งแรกของพยานรายดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับหนังสือร้องเรียนขอกลับคำให้การ ว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติอย่างไรบ้าง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่พยานและต่อพนักงานสอบสวนผู้ทำหน้าที่สอบปากคำด้วย