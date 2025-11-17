ผบช.น.มอบหมาย รองพัลลภ-ผู้การนครบาล 4 - ผกก.วังทองหลาง หารือ 5 มูลนิธิกู้ภัย ขจัดความขัดแย้ง แบ่งพื้นที่ข่วยผู้บาดเจ็บ

"พล.ต.ท.สยาม"ผบช.น.มอบหมาย รองพัลลภ-ผู้การนครบาล 4 - ผกก.วังทองหลาง หารือ 5 มูลนิธิกู้ภัยเพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง-แบ่งพื้นที่ ข่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.พงศ์จักร จักษุรักษ์ รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง เข้าประชุมร่วมกัน 5 ฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกตัญญู สยามรวมใจ และศูนย์เอราวัณ โดยได้ทำความตกลงร่วมมือกันในการแบ่งพื้นที่กู้ภัยและการนำส่งประชาชนผู้บาดเจ็บเข้ารักษาพยาบาล ซึ่งทุกฝ่ายได้ตกลงเห็นชอบร่วมกันและทำสัญญาจะดูแลประชาชนในพื้นที่ สน.วังทองหลาง และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเต็มที่ โดยปราศจากความขัดแย้งใดๆ และจะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อข่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บด้านร่างกายหรือได้รับความเดือดร้อน
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อกลางดึกวันที่ 6 พ.ย.2568 ได้เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัย 2 มูลนิธิฯชื่อดัง เปิดศึกทะเลาะวิวาทแล้วมีการใช้อาวุธปืนยิงกันขณะเข้าช่วยคนเจ็บจากรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุชนกัน ผูที่บริเวณปากซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.
ทำให้ 2 อาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญู คือนายจิรายุทธ อายุ 27 ปี ถูกยิงเข้าคอ และ นายอัครเดช อายุ 36 ปี ถูกยิงเข้าเหนือราวนมซ้าย อีกรายคือนางจิตทิวา อายุ 25 ปี อาสาฯมูลนิธิอีกราย ถูกยิงเข้าบริเวณท้อง หลังเกิดเหตุเพียง 1วันผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย ถูกแจ้งข้อหาในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันมีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์และไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว จากนั้นจึงควบคุมตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดา แต่ได้รับการประกันตัววงเงินรายละ 4 แสน และ 2 แสนบาท