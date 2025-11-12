"พล.ต.ท.ไตรรงค์" งัดหลักฐานฟาดกลับ "โจ๊ก" ปัดปราบเว็บพนันล้มเหลว จ่อฟ้องกลับพูดให้ร้ายตนเอง ด้อยค่าองค์กร

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" แถลงโต้ "โจ๊ก" งัดหลักฐานแจงทุกข้อกล่าวหา ยันทำคดีโปร่งใส ไม่ช่วยเว็บพนัน ขู่ใช้สิทธิดำเนินคดีให้ร้ายตนเอง ด้อยค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซัดแรงพูดเหมารวมตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรม ประทับใจใช้บ้านพระอาทิตย์แถลงข่าว มอง "สนธิ" ขุดความจริงทุกเรื่อง ทำให้ความจริงปรากฎ
วันนี้ (12 พ.ย.) ที่บ้านพระอาทิตย์ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวชี้แจงกรณีที่ พล.ต.อ.เอกสุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พาดพิงตนเองผ่านรายการหนึ่งและระบุว่าแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดคือตำรวจ โดยพล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า ตนเองถูกกล่าวหาหลายเรื่อง เรื่องแรกคือคดีของ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ยืนยันว่าคดีนี้ตำรวจชุดจับกุมไม่มีการกลับคำให้การและไม่ได้ให้การช่วยเหลือ ซึ่งปัจุบันศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ตำรวจ PCT 4 ดำเนินคดีต่อเนื่อง 3 ท้องที่ ที่ สภ.สงขลา ในข้อหา พ.ร.บ.เว็บพนัน และ พ.ร.บ.ฟอกเงิน, สภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดี พ.ร.บ.เว็บพนัน และที่ สน.เพชรเกษม มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ พ.ร.บ.เว็บพนัน เพิ่มเติม ซึ่งการจับกุมเป็นไปตามหลักฐาน
ส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทำคดีหลายเรื่องแต่ไม่เป็นผล เช่น คดีบอสตาล ถูกกล่าวหาว่าไม่มีการดำเนินการ แต่ข้อเท็จจริงมีการจับกุมโดยใช้เวลาสืบสวนนานเกือบ 1 ปี และศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกบอสตาล แต่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ตั้งแต่ชั้นจับกุม ศาลจึงลดโทษให้หนึ่งในสาม จำคุกเเดือนเพียง 8 เดือน ขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราวและส่งฟ้องในคดีแพ่ง
เรื่องที่ 2 คือคดีเว็บพนันมินนี่ ตำรวจได้ขยายผลไปสู่คดี BNK Master ซึ่งทั้ง 2 คดีนี้ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กับพวกเป็นผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งตำรวจได้ออกหมายจับพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ คดีนี้ถูกกล่าวหาว่ามีการช่วยเหลือมินนี่ แต่ตำรวจได้ดำเนินคดีและขยายผลจับกุมผู้ทำผิดหลายคน รวมถึงจับกุมคนใกล้ตัวพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หลังจากนั้นต้นปี 2566 ได้สืบสวนขยายผลและจับกุมเว็บพนันในพื้นที่ภาคอีสาน พบว่าเว็บพนันมีชื่อมินนี่จึงออกหมายจับมินนี่กับพวก 3 คน จากนั้นได้ขยายผลออกหมายจับคนใกล้ชิดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ จากนั้นชุดสืบสวนพบว่าเว็บพนันมินนี่มีการเปลี่ยนชื่อ จึงออกหมายจับอีกครั้งในข้อหาเว็บพนันออนไลน์และ พ.ร.บ.ฟอกเงิน ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนส่งอัยการ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสำนวน
ส่วน คดี สจ.กอล์ฟ หลังเกิดเหตุทำร้ายรางกายตำรวจ พลเมืองดีได้ส่งข้อมูลเว็บพนันมาให้โดยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ สจ.กอล์ฟ ตำรวจ สภ.สงขลา จึงสืบสวนและออกหมายจับ สจ.กอล์ฟ กับพวก รวมหลายสิบคน จากนั้นพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องและส่งสำนวนให้อัยการคดีพิเศษเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา
ส่วนเรื่องผลการปฏิบัติงานเมื่อครั้งที่ตนเองเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือตำรวจไซเบอร์ ถูกกล่าวหาว่ามีการช่วยเหลือเว็บพนันและคดีที่เป็นการพนัน ทำให้ประชาชนดูหมิ่นเกลียดชัง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่าตนเองไม่ใช่คนชอบอวยตัวเอง แต่ขณะนั้นการจับกุมคดีเว็บพนันสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมแล้วกว่า 2,000 คดี รวมถึงมีการตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 300 ล้านบาท และปิดกั้นเว็บพนันไปกว่า 140,000 URL หรือ 70 เปอร์เซ็นต์
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าสาเหตุที่ต้องมาแถลงข่าวที่บ้านพระอาทิตย์เป็นการยืมมือของ นายสนธิ ลิ้มทองกุล สื่อมวลชนอาวุโส พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ตนเองแถลงข่าวทุกที่ แต่ประทับใจที่นายสนธิมีการขุดคุ้ยความจริงในหลาย ๆ เรื่อง
ส่วนที่พล.ต.อ.สุรเชษฐ์และ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรวมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจับมือกันโยนระเบิดใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องนี้มีเบื้องหลังอะไรหรือไม่ มองว่ามาจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพล.ต.อ.สุรเชษฐ์และตำรวจชุด PCT 4 ที่ตนเองเคยกำกับดูแล ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา ปัจจุบันคดีนี้อยู่ในชั้น ป.ป.ช. ส่วนกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งให้พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ออกจากราชการ เรื่องนี้จึงลามไปหลายหน่วยงานและมองว่าอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ โยนระเบิดใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาต
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวด้วยว่า คนที่พูดว่าตำรวจคือองค์กรอาชญากรรม เป็นการพูดเหมารวม ไม่ได้พูดถึงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ตนเองมองว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เหมือนองค์กรทั่วไปที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดี แต่ตำรวจที่ดีและตั้งใจทำงานก็มีอยู่มาก ดูได้จากสถิติการลงทัณฑ์ทางวินัย 3 ปี ย้อนหลังมีตำรวจถูกลงทัณฑ์ทางวินัยกว่า 5,000 นาย ลงโทษถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออกกว่า 900 นาย ยศสูงสุดพล.ต.อ. ต่ำสุดนักเรียนนายสิบ ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงจัง และการพูดแบบนี้ไม่เหมาะสมเพราะปัจจุบันตำรวจกำลังต่อสู้กับแก๊งสแกมเมอร์
ส่วนจะดำเนินคดีหรือฟ้องกลับใครหรือไม่ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ตนเองเปิดใจรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด แต่ช่วงหลังเห็นว่าเรื่องดังกล่าวถี่ขึ้น และไม่ยอมรับฟังข้อมูล พูดข้อมูลเท็จและผลิตซ้ำมาเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะไปออกรายการไหนก็ยังพูดเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นส่วนตัวยืนยันว่าจะขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดในเรื่องนี้