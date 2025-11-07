อัยการสูงสุด ปี 67 สั่งสอบเพิ่ม “ชนพัฒฐ์”คดีพัวพันเว็บพนันหลายประเด็น

อัยการสูงสุด ปี 67 สั่งสอบเพิ่มคดี “ชนพัฒฐ์”พัวพันเว็บพนัน 8 ประเด็น หลังอัยการสงขลาสั่งไม่ฟ้อง เเต่ผู้บัญชาการ ภาค 9 เห็นเเย้ง
เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบคดีของ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือเสี่ยกฤติ สส.พรรคกล้าธรรมที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุด ที่ สภ.หาดใหญ่ ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน เเละ พ.ร.บ.คอมฯ พบว่าคดีมีการเคลื่อนไหวล่าสุด คือ เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2567 นางอุมา ทองรอด อธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดตำแหน่งในขณะนั้นปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุดได้มีหนังสือเเจ้งกลับไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เรื่อง ชี้ขาดความเห็นแย้ง
ตามหนังสือส่งสำนวนคดีอาญาของสำนักงานอัยการจังหวัดสงขลาระหว่าง นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา กับพวกรวม 2 ราย ผู้ต้องหาฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเล่นหรือเข้าเล่นในการเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น (ผ่านทางเว็บไซต์การพนันออนไลน์) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมหิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน พร้อมความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งสอง โดยเห็นควรสอบสวนเพิ่มเติม เสนออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาชี้ขาดนั้น
อัยการสูงสุดพิจารมาแล้ว เห็นว่า การสอบสวนยังไม่สิ้นกระเเสความ จึงให้พนักงานสอบสวน ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1.ให้สอบสวน พ.ต.ต.ชัยกฤต จันหา ผู้กล่าวหา พ.ต.ต.นวพล ลื่อดิลกวัฒนา ,พ.ต.ต. ประชิต ทิพมณี และพ.ต.ต. วัธนดิศ ธนกุลนันท์ เป็นพยานเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้
1.1 ให้อธิบายวิธีการจัดให้มีการเล่นการพนัน หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศ ชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเล่นหรือเข้าเล่นในการเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันในคดีนี้โดยละเอียด
1.2 ให้อธิบายว่าผู้ต้องหาทั้งสองกับพวกนำข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนในคดีนี้ อย่างไร โดยละเอียด
1.3ผลการดำเนินคดีกับ นายสิทธิกร ยุ่งยั้ง ,นายภัทรศักดิ์ แสงสว่าง ,น.ส.ทิพย์สุดา เสริมศักดิ์วรกุล ,นายอนิรุธ บังคม และนายพัฒน์ฐา แพรกทอง ตามบันทึกการตรวจค้นเอกสารในสำนวน ลำดับที่ 4/23-26 และผลการดำเนินคดีกับดกับผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ 791/2565 และ 792/2565 ของสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ที่ถูกจับกุมตัวได้ที่คอนโดฯ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่เกิดเหตุ ตามบันทึกจับกุม เป็นอย่างไร หากมีพยานเอกสารให้ส่งรวมสำนวนเพื่อประกอบการพิจารณา
2.ให้สอบสวน นายสิทธิกร ยุ่งยั้ง,นายภัทรศักดิ์ แสงสว่าง ,น.ส.ทิพย์สุดา เสริมศักดิ์วรกุล ,นายอนิรุธ บังคม และนายพัฒน์ฐา แพรกทอง เป็นพยานให้ได้ความโดยละเอียดตามรูปคดี
3.ให้สอบสวน พ.ต.ต.วัธนดิศ ธนกุลนันท์ สส.กชช.ทว/จนท.ศปอส.ตร. ชุดที่4 ซึ่งทำการตรวจสอบข้อมูลการสนทนาในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาที่ 1 ตามรายงานการตรวจสอบข้อมูล การสนทนาในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาที่ 1 เป็นพยานให้ได้ความ โดยละเอียดตามรูปคดี
4.คดีนี้ปรากฎข้อเท็จจริงจากคำให้การของ พ.ต.ต.นวพล ลื่อดิลกวัฒนา ว่าได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ทำการซักถามพยานเเละบุคคลที่ถูกดำเนินคดีให้การว่า ผู้ต้องหาที่ 1 เป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์เเละนายจ้าง ส่วนผู้ต้องหาที่ 2 เป็นผู้จัดการ แต่ไม่ปรากฎพยานหลักฐาน ในสำนวนว่า ผู้ต้องหาในคคีอาญา 791/2565 และ 792/2565 ของสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ที่ถูกจับกุมตัวได้ที่คอนโดฯนั้น ได้ให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมไว้หรือไม่ หรือได้มีการบันทึกถ้อยคำไว้หรือไม่ อย่างไร จึงให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบว่า มีเอกสารบันทึกถ้อยคำดังกล่าว หรือมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานหรือไม่ อย่างไร หากมีให้นำส่งรวมสำนวน เพื่อประกอบการพิจารณา
5.ให้พนักงานสอบสวนสอบสวนให้ได้ความว่า บ้านเลขที่ 64/28 ซอย 27 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา และคอนโด ฯ ที่เกิดเหตุคดีนี้ เป็นของบุคคลใด เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาทั้งสองและบุคคลใดในคดีนี้อย่างไร และให้สอบสวนบุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและคอนโดดังกล่าว และสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าบ้านและคอนโดดังกล่าว เป็นพยานให้ได้ความตามรูปคดี โดยเฉพาะให้ได้ความว่าเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาที่ 1-2 และบุคคลในคดีนี้อย่างไร พร้อมส่งเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองบ้านและดอนโดดังกล่าวสัญญาเช่าบ้านและคอนโดดังกล่าวรวมสำนวนเพื่อประกอบการพิจารณา
6.ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบบัญชีเงินฝากทุกบัญชีธนาคาร เพื่อให้ได้ความเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินระหว่างผู้ต้องหาที่ 1,2 และระหว่างผู้ต้องหาที่1,2 กับนายสิทธิกร ยุ่งยั้ง, นายภัทรศักดิ์ แสงสว่าง น.ส.ทิพย์สุดา เสริมศักดิ์วรกุล ,นายอนิรุธ บังคม และนายพัฒน์ฐา แพรกทอง และผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ 791/2565 และ 792/2565 ของสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ที่ถูกจับกุมตัวได้ที่คอนโดแห่งหนึ่ง ว่ามีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไร หรือไม่ แล้วนำการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว เข้าโปรแกรมไอทูเพื่อประกอบการเชื่อมโยงถึงธุรกรรมทางด้านการเงิน
7.ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบผลการดำเนินดดีของนายสิทธิกร ยุ่งยั้ง, นายภัทรศักดิ์ แสงสว่าง ,น.ส.ทิพย์สุดา เสริมศักดิ์วรกุล นายอนิรุธ บังคม และนายพัฒน์ฐา แพรกทอง และผู้ต้องหา ในคดีอาญาที่ 791/2565 และ 792/2565 ที่ถูกจับกุมตัวได้ที่คอนโดฯ และหากในคดีดังกล่าวศาลมีคำพิพากษาแล้วให้คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาโดยให้เจ้าหน้าที่ศาลรับรองสำเนาถูกต้องรวมสำนวนวนเพื่อประกอบการพิจารณา
8.ให้พนักงานสอบสวนทำการตรวจสอบประวัติและผลดดีของผู้ต้องหาที่ 1 และส่งผลการตรวจสอบรวมสำนวนเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังนั้นจึงส่งสำนวนคดีอาญาดังกล่าวคืนเพื่อดำเนินการ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ท่านซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำความเห็นแย้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งสำนวนพร้อมผลการสอบสวนเพิ่มเดิม เพื่อพิจารณาชี้ขาดต่อไป
โดยมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ชุดทำคดีนี้ตั้งข้อสังเกตุไว้ว่าประเด็นที่อัยการสูงสุดสั่งให้สอบเพิ่มเติม ชี้ให้เห็นว่าพนักงานสอบสวนอาจยังไม่ได้มีการเอกสารที่ควรมี เช่นคำซัดทอดของผู้ต้องหาอื่นๆ ที่ฝ่ายสืบสวนทำไว้ เเต่ไม่ได้ส่งเข้าไปในสำนวนคดี อัยการสูงสุดจึงให้สอบเพิ่มในประเด็นนี้ด้วย หลังจากนี้อัยการสูงสุดะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไป