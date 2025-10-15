ตำรวจสน.บางยี่ขันหิ้วฝากขัง โชเฟอร์แท็กซี่ พุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านก่อนลากไปไกล 20 เมตร

ตำรวจสน.บางยี่ขัน หิ้วโชเฟอร์แท็กซี่ตีนผี พุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านก่อนลากไปไกล 20 เมตร ฝากขังศาลอาญาตลิ่งชัน ล่าสุดเข้าเรือนจำพิเศษธนบุรี เหตุไม่ยื่นประกันตัว
วันนี้ (15 ต.ค.) ที่ศาลอาญาตลิ่งชัน ถ.เลียบทางรถไฟ ในช่วงเช้าวันนี้พนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขัน ยื่นคำร้อง ขอฝากขังนายประวิทย์ อักษรณรงค์ อายุ 54 ปี โชเฟอร์แท็กซี่ ผู้ต้องหา ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ฝ 501/2568 ในความผิดฐาน“เป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะในขณะเมาสุราโดยประมาท เป็นเหตุเฉี่ยวชนทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ”
กรณีโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่สีชมพู มุ่งหน้าสายใต้เก่า เมื่อมาถึงทางออกห้างสรรพสินค้า เขตปิ่นเกล้า ได้ชนรถเข็นสำหรับขายของ ของแม่ค้าหญิงรายหนึ่งก่อนจะลากไปเป็นระยะทางกว่า 20 เมตร แล้วยังกระเด็นไปชนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย 3 คัน ได้รับความเสียหาย และผู้บาดเจ็บ 5 ราย เข้ารักษาตัว รพ.แยกไฟฉาย
คำร้องระบุพฤติการณ์แห่งคดีว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.45 น.วันที่ 13 ต.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางยี่ขัน ได้รับแจ้งเหตุรถแท็กซี่ชนรถและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย พบนายประวิทย์ อักษรณรงค์ ผู้ต้องหา ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะสีชมพู ทะเบียน ทห 5373 กทม. เฉี่ยวชนรถและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการตรวจสอบและสอบถาม ผู้ต้องหาได้ดื่มสุรามาก่อนหน้านี้และได้มาขับรถแท็กซี่ โดยขับไปจอดต่อคิวที่ป้ายรถเมล์หน้าห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า โดยด้านหน้ามีรถเข็นและรถจักรยานยนต์จอดไว้ด้านหน้ารถของผู้ต้องหา จากนั้นผู้ต้องหาได้ออกตัวด้วยความไม่ระมัดระวังได้ชนรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ด้านซ้ายมือ รวมทั้งรถเข็นเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผลการตรวจพบปริมาณเกินกำหนดของผู้ขับรถสาธารณะคือ 13 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เหตุเกิดที่ถนนบรมราชชนนี หน้าห้างเซ็นทรัล แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงขอหมายขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวนตั้งแต่วันที่ 15 - 26 ต.ค. 2568 เป็นระยะเวลา 12 วัน
ศาลอนุญาตให้ฝากขัง
อย่างไรก็ตามปรากฎว่า นายประวิทย์ ผู้ต้องหา ไม่ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรี