ศาลอาญากรุงเทพใต้ จำคุก 3 ปี "ครูใหญ่ ขอนแก่น"แกนนำม็อบป่วนเมือง ปราศรัยหมิ่นเบื้องสูง ที่แยกราชประสงค์ ปี 63

ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา จำคุก "ครูใหญ่ ขอนแก่น"แกนนำม็อบป่วนเมือง 3 ปี ไม่รอลงอาญา ปมปราศรัยหมิ่นเบื้องสูง ที่แยกราชประสงค์เมื่อปี 63
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (30 ก.ย.) ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง ห้องพิจารณา 404 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขเลขดำที่ อ.107/2568 ที่พนักงานอัยการคดีอาญากรุงเทพใต้ 3 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายอรรถพล บัวพัตน์ หรือ"ครูใหญ่ ขอนแก่น" แกนนำม็อบป่วนเมือง ในความผิดม.112 จากการปราศรัยในการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และการปกครองพระสงฆ์
นายอรรถพลถูกจำคุก 2 ปีในคดี 112 ที่ศาลภูเขียวก่อนหน้านี้โดยได้ย้ายมาควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อรอการพิจารคดี และในวันนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวนายอรรถพลเข้ามาฟังคำพากษาด้วย
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี เป็นผู้ร้องกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนส.ภ.โพธาราม ราชบุรี ว่าจำเลยกระทำการผิดมาตรา 112 ในการปราศัยที่แยกราชประสงค์ กระทั่งมีการโอนคดีมาที่ สน.ลุมพินี และมีการแจ้งข้อกล่าวหาใฟ้จำเลยทราบในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โจทก์มีพยานหลักฐานเป็นซีดีบันทึกการปราศรัยของจำเลยและมีพยานบุคคลเป็นนักวิชาการทางกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์เข้ามาเบิกความ มีน้ำหนักน่าเชื่อถือว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง พยานหลักฐานของจำเลยไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ได้
พิพากษาว่า การกระทำของจำเลยเป็นการดูหมิ่น อาฆาต มาดร้าย พระมหากษัตริย์ ให้ลงโทษจำคุกจำเลยเป็นระยะเวลา 3 ปี และให้รับโทษต่อจากคดีหมายเลขแดง อ.2038/2566 ที่พิพากษาจำคุก 9 เดือน และคดีแดง อ.1155/2567 ของศาลจังหวัดภูเขียวที่ศาลพิพากษาจำคุก 2 ปี