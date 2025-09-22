คปท.-กองทัพธรรม ยื่นหนังสือขออัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์คดี"ทักษิณ"หมิ่นเบื้องสูง

คปท.-กองทัพธรรม ยื่นหนังสือขออัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์คดี"ทักษิณ" เป็นจำเลย หมิ่นเบื้องสูง ที่ศาลอาญายกฟ้อง อยากให้ทำคำอุทธรณ์ครบถ้วนทุกประเด็น
ที่สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (22 ก.ย.) นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) นำมวลชน คปท.และกองทัพธรรม ยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุด เพื่อให้พิจารณายื่นอุทธรณ์คดี ที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องไปเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมาโดยมีนายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการและโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้รับมอบหนังสือ โดยมีมวลชนบางส่วนถือป้ายเรียกร้องต่ออัยการให้ยื่นอุทธรณ์คดี
นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำคปท. กล่าวว่า คดีนี้ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายทักษิณ ทั้ง ความผิดมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยในช่วงหนึ่งของคำพิพากษาศาลให้ความเห็นว่าอัยการนำสืบไม่สมภาระในการพิสูจน์ ทำให้ทั้งนักวิชาการ และคนไทยมีข้อสงสัย และมีคำถามว่าในฐานะที่อัยการเป็นโจทก์ได้มีการดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงเรื่องคลิปวิดีโอ ว่ามีการพิสูจน์ครบถ้วนจริงหรือไม่ หรือคลิปมีการตัดต่อหรือไม่ และมองว่าอัยการอาจจะทำให้สำนวนในคดีนี้อ่อน ท้ายสุดแล้วศาลจะพิพากษาว่าอย่างไรก็อยากให้คดีไปถึงที่สุดก่อน ไม่ควรตัดต่อเฉพาะศาลชั้นต้นเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวถามว่า อัยการขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คดีไปอีก 30 วัน เป็นวันที่ 22 ต.ค. 2568 หากครบกำหนดแล้วยังไม่ยื่นอุทธรณ์จะมาติดตามเรื่องนี้หรือไม่
นายพิชิต กล่าวว่า พวกเราติดตามเรื่องนี้อยู่แล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 ต.ค. 2568 จะมีการติดตามเร่งรัด ให้อัยการส่งสำนวนที่มีความรัดกุมมากกว่านี้ ซึ่งถ้าหากอัยการไม่ยื่นอุทธรณ์อาจจะเข้าข่ายความผิด มาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อัยการอาจจะกลายเป็นจำเลยเอง เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และอัยการเองเป็นทนายแผ่นดิน ต้องทำหน้าที่ปกป้องพระเกียรติภูมิให้ถึงที่สุดไม่ควรจบลงที่ศาลชั้นต้นควรให้เรื่องไปถึงศาลฎีกาเพื่อให้สิ้นกระแสความ
นายพิชิต กล่าวว่า แม้ขณะนี้นายทักษิณจะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม แต่การกระทำความผิดสำนวนคดี มาตรา 112 เป็นคนละเรื่องกัน เป็นคนละคดีกัน ในคดีที่ถูกจำคุกเป็นคดีทุจริตและศาลฎีกาฯ สั่งให้กลับไปจำคุกเนื่องจากไม่ได้มีการจำคุกจริง ซึ่งผลจากคดีนั้นทำให้นายทักษิณอาจจะโดนคดีใน ป.ป.ช. เนื่องจากสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการกระทำความผิด และคดีมาตรา 112 เป็นอีกคดีหนึ่งที่จะต้องมีการยื่นอุทธรณ์
ด้านนายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการ และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า อัยการได้ยื่นหนังสือขยายระยะเวลาไปเป็นวันที่ 22 ต.ค.2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเอกสารที่กลุ่ม คปท.และ กองทัพธรรมนำมายื่นให้ในวันนี้จะนำเอกสารดังกล่าว เสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่