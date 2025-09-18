ศาลอาญาคดีทุจริต ภาค 1 จำคุกอดีตนายก อบต.บางแก้ว 6 ปี ไม่รอลงอาญา ฮั้วจัดซื้อรถดับเพลิง 40 ล้าน

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค1 จำคุกอดีตนายก อบต.บางแก้ว เมืองปากน้ำ และภรรยา คนละ 6 ปี ไม่รอลงอาญา ฐานฮั้วประมูลจัดซื้อรถดับเพลิงแบบกระเช้า มูลค่า 40 ล้าน
วันนี้ (18 ก.ย.) ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อท.129/2567 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายภัทรพล จำปารัตน์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จ.สมุทรปราการ เป็นจำเลยที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐโดยทุจริตกำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ขณะเกิดเหตุ นายภัทรพล จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ จำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งผอ.กองคลัง ซึ่งเป็นภรรยาของจำเลยที่ 1 คดีดังกล่าวเป็นคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายและโดยทุจริต ในการดำเนินโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าหอน้ำพร้อมบันได จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 40,000,000 บาท โดยกระทำการกำหนดคุณลักษณะรถยนต์ดับเพลิงฯ ที่จะจัดซื้อโดยนำรายละเอียดผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะของบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด มากำหนด เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด ให้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192
พิพากษาว่า นายภัทรพล จำเลยที่ 1 และภรรยา จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เดิม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐโดยทุจริตกำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐโดยทุจริตกำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 มาตรา 12 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษบทหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ความผิดแต่ละบทมีระวางโทษเท่ากัน ให้ลงโทษตามมาตรา 12 จำคุกคนละ 6 ปี
สำหรับจำเลยที่ 3 -5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เดิม ประกอบมาตรา 86 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐโดยทุจริตกำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐโดยทุจริตกำหนดเงื่อนไข อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 มาตรา 12 ประกอบมาตรา 86 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทโทษบทหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ความผิดแต่ละบทมีระวางโทษเท่ากัน ให้ลงโทษตามมาตรา 12 จำคุกคนละ 4 ปี