"ทวี" อำลา ป.ป.ส. ยกย่องปราบยาเสพติดเข้ม - อภัยโทษ "ทักษิณ" โมฆะจำคุก 1 ปี ขอดูคำพิพากษาก่อน

MGR Online - รมว.ยธ. ชื่นชม ป.ป.ส. ประชาชนเชื่อมั่นแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมฝากควบคุมกัญชา ส่วน "ทักษิณ" ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำคุก 1 ปี โมฆะหรือไม่ รอดูคำพิพากษา
วันนี้ (16 ก.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ดินแดง กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ร่วมแถลงผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกล่าวคำขอบคุณและอำลาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับ
พ.ต.อ.ทวี กล่าวชื่นชมบทบาทสำคัญของสำนักงาน ป.ป.ส. ว่า เป็นหน่วยงานหลักในการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในประเทศและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระดับนานาชาติในการวางนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจาก 80% ของคดีอาญาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
พ.ต.อ.ทวี ยังให้กำลังใจและกล่าวถึงความประทับใจต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง พร้อมยกตัวอย่างว่าแม้ในอดีตจะมีผู้ที่อาจจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แต่ฐานข้อมูลของ ป.ป.ส. พบว่าเขามีการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จึงไม่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่ง ป.ป.ส. ได้ยืนหยัด ที่จะทำงานอย่างตรงไปตรงมา โดยข้อมูลจาก ป.ป.ส. เป็นฐานข้อมูลกลาง เป็นข้อมูลที่สำคัญไม่มีใครจะเข้าไปแก้ไขเองได้
รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำว่า การทำงานของ ป.ป.ส. เป็นงานที่สร้างคุณูปการอย่างยิ่งและต้องอาศัยภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นสำคัญ ไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น พร้อมทั้งระบุว่าผลจากการทำงานหนักนี้ ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ ป.ป.ส. และนโยบายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยและมีความมั่นใจในชุมชนมากขึ้น ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสำคัญมากกว่าเพียงแค่ปริมาณของกลางที่ยึดได้
"ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมกัญชาที่ประเทศไทย ซึ่งต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเพื่อควบคุมใช้ในทางการแพทย์ โดยขับเคลื่อน พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง เพราะนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้มีเสียงสะท้อนใหญ่ให้จัดโซนนิ่งควบคุม พร้อมชื่นชมศักยภาพของบุคลากร ป.ป.ส. ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และหยุดยั้งการผลิตยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างต่อเนื่อง"
พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ป.ป.ส.
ผู้สื่อข่าวสอบถามกรณี มีข้อสงสัยว่าการที่นายทักษิณ ชินวัตร ได้รับพระราชอภัยโทษ เหลือจำคุก 1 ปี จะเป็นโมฆะหรือไม่ เพราะมีหลายคนเชื่อว่านายทักษิณ ไม่ได้เข้าสู่เงื่อนไขการได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ต.อ.ทวี เผยว่า ปกติต้องดูคำพิพากษา ขณะนี้กำลังขอคำพิพากษามาอ่าน แต่คำพิพากษาไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า แต่ในคำพิพากษาบอกว่า นายทักษิณ รู้เห็นกับแพทย์ว่าจะทำการผ่าตัดแต่นายทักษิณ สั่งห้ามไว้ก่อน เหมือนเป็นผู้บงการ พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นคำพิพากษา ขอดูก่อน พูดไปเดี่ยวเป็นการก้าวล่วง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นคดีฮั้ว สว. โดย พ.ต.อ.ทวี เผยสั้นๆ ว่า อย่าเพิ่งพูดถึงให้ทะเลาะกัน