ตร.จับโปเต้ เพื่อนสนิทเจ๊พรีมแก๊งสาดน้ำซุป ยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้า 292 ชิ้น

เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 11 ก.พ.68 ก.พ. 68 พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท ผกก.สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.ฉลาด หอมเงิน รองผกก.สส.สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง สว.สส.สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.วีระ สุขชนะ สว.สส.สภ.คลองหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสภ.คลองหลวง ร่วมกันจับกุมนายตะวัน หรือโปเต้ โชคเจริญทวีผล อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 107/333 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมของกลาง1.บุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ INFY 12K กลิ่น Orange จำนวน 1 ตัว 2.บุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ INFY 12K กลิ่น Peach oolong tea จำนวน 1 ตัว 3.บุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ INFY 12K กลิ่น Strawberry raspberry จำนวน 1 ตัว 4.บุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ INFY 12K กลิ่น Strawberry kiwi จำนวน 1 ตัว 5.บุหรี่ไฟฟ้า(หัวพอต) ยี่ห้อ RELX กลิ่น Watermelonจำนวน 5 หัว 6.บุหรี่ไฟฟ้า(หัวพอต) ยี่ห้อ RELX กลิ่น Oolong lce tea จำนวน 4 หัว 7.บุหรี่ไฟฟ้า(หัวพอต) ยี่ห้อ ZERO กลิ่น Lychee จำนวน 2 หัว 8.บุหรี่ไฟฟ้า(หัวพอต) ยี่ห้อ ZERO กลิ่น Colaจำนวน 1 ตัว 9.บุหรี่ไฟฟ้า(หัวพอต) ยี่ห้อ ZERO กลิ่น Mixberry จำนวน 2 หัว 10.บุหรี่ไฟฟ้า(หัวพอต) ยี่ห้อ ZERO กลิ่น Watermelon จำนวน 2 หัว 11.บุหรี่ไฟฟ้า(หัวพอต) ยี่ห้อ JUES+ จำนวน 11 หัว โดยแจ้งข้อหาช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไปให้เสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียภาษี หรือของต้องจำกัดหรือของต้องห้าม หรือเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยหลีกเลี่ยงภาษีอากร”จากการสอบถามนายตะวัน หรือโปเต้ โชคเจริญทวีผล อายุ 23 ปี (ผู้ต้องหา) รับสารภาพว่าตนเองเป็นเพื่อนของนายรษิภา หรือพรีม สัจวรรณ์ ซึ่งตนเองกับพรีมลงทุนซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาขายร่วมกันคนล่ะ20,000 บาท และซื้อมาครั้งหนึ่งไม่เยอะแต่หลายครั้งส่วนมากพรีมจะเป็นคนสั่ง สั่งในใลน์ออฟพิเชียลและมาขายออนใลน์ออฟพิเชียลเหมือนกันซึ่งเป็นใลน์ของร้านค้าซึ่งตนเองมีหน้ารับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาและก็ขายออกไปซึ่งพรีมจะรู้หมดว่าขายได้เท่าไหร่และให้น้องพ้อยชื่อจริงธีรยุทธ เป็นคนไปส่งซึ่งตนเองทำมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าได้กำไลไม่มากนัก ซึ่งตนเองก็เคยดูดด้วยซึ่งเป็นหัวพอต ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งตนเองจะเปิดบัญชีเอาไว้โดยตรงซึ่งพรีมจะรู้ว่าใช้ในการขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดี่ยวและตนเองก็รับสารภาพ ซึ่งตนเองไม่อยากทำแล้วและในวันนี้ตนเองได้นำบุหรี่ไฟฟ้ามาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง ถ้าตนเองไม่เอามาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำงานกันยากขึ้นตอนแรกตนเองเก็บเอาไว้ดูดเองและคดีก็ปิดยากขึ้นไปอีกและตนเองก็อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วย และตนเองก็ผิดพลาดมาแล้วตนเองรับชะตากรรมของตนเองแล้วถ้าไครจะขายอยู่ก็อยากจะให้เลิกตนเองรับสารภาพก็เป็นผลดีต่อตัวผมด้วย ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ห้องพรีมจำนวน 30 หัว ตนเองได้นำออกมาทิ้งเองเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568ต่อมาด้านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนได้ไปตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆพร้อมหัวพอตได้จำนวน 292 ชิ้น จากคอนโดที่นายรษิภา หรือพรีม สัจวรรณ์ โดยมีการเขียนชื่อผู้รับคือนายรษิภา หรือพรีม สัจวรรณ์ บรรจุอยู่ในกล่องใหญ่จำนวน 3 กล่อง จึงได้ตรวจยึดเอาไว้พร้อมกับนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง และจะได้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อหาเพิ่มกับนายรษิภา หรือพรีม สัจวรรณ์ ต่อไป