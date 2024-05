รวบหนุ่มบัญชีม้า แก๊งตุ๋นขายชุดตรวจ ATK ได้ค่าจ้าง 500

วันนี้ (29 พ.ค.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อิสเรศ ปาลาพงศ์ รอง ผบก สส.บช.น. พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก สส.บช.น. พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.วิโรฒ จนุบุษย์ รอง ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.นิธิ ปิยะพันธุ์ รอง ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. และ พ.ต.ท.สัญญลักษ์ สังขะภักดี สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.3 บก.สส.บช.น. (ชุดปฏิบัติการที่ 3/1) ดำเนินการจับกุมตัว นายเอกพจน์ อายุ 35 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1027/2566 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐานผู้สนับสนุนความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน สามารถจับกุมที่หน้าร้านขายโทรศัพท์ ถนนรามอินทรา ซอย 39 แยก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯโดยพฤติการณ์การกระทำความผิดสืบเนื่องจากได้มีผู้เสียหายเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความว่า ขณะตนอยู่บ้านพักอาศัยได้ใช้งานอินเตอร์เน็ตและพบเว็บไซด์เปิดเป็นสาธารณะชื่อ “Gica Testsealabsชุดตรวจ ATK 2 in 1” ซึ่งมีการลงโฆษณาข้อความและภาพถ่ายชุดตรวจ ATK โควิด 19 ในราคาถูก ผู้เสียหายสนใจต้องการชุดตรวจ ATK จึงได้แชทสนทนากับร้านชื่อดังกล่าวโดยเจ้าของร้านแจ้งว่า ขายในราคาส่ง (ซึ่งเป็นความเท็จ) และได้โพสต์รูปชุดตรวจ ATK 2 in 1(โควิด19) ทำให้ดูน่าเชื่อถือ ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้ตกลงซื้อ ชุดตรวจ ATK 2 in 1 (โควิด19) จำนวน 5 กล่อง ในราคารวมค่าส่ง เป็นเงินจำนวน 3,901 บาท โดยได้โอนเข้าบัญชีธนาคารชื่อ นายเอกพจน์ ผู้ถูกจับและเมื่อได้โอนเงินไปแล้วกลับไม่ได้สินค้าแต่อย่างใด และต่อมาไม่สามารถติดต่อเจ้าของร้านดังกล่าวได้ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกหลอกลวง เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นมีผู้เสียหายหลายรายหลงเชื่อถูกหลอกให้โอนเงินไป ซึ่งอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ยังพบประวัติการแจ้งเตือนอาชญากรรมใน blacklistsellerในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า โดยเมื่อประมาณปี 2564 ได้มีกลุ่มเพื่อนผู้ต้องหาพาไปเปิดบัญชี ได้ว่าจ้างให้ผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้า โดยจะได้รับค่าตอบเเทนในการเปิดบัญชีครั้งล่ะ 500 บาท/ต่อครั้ง ซึ่งผู้ต้องหาเห็นว่าได้เงิน ประกอบกับตัวผู้ต้องหาเองนั้นเป็นคนติดการพนันออนไลน์ จึงไปได้เปิดบัญชี เเละได้นำเงินค่าจ้างดังกล่าวไปเล่นการพนันและใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้จากการตรวจสอบในฐานระบบยังพบมีหมายจับอีก 1 หมาย คือ หมายจับศาลเชียงใหม่ที่ จ.298/2566 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐานโดยทุจริต หรือโดนหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา และฉ้อโกงประชาชนด้าน พล.ต.ต.ธีรเดช ฝากเตือนสำหรับประชานชนทั่วไป ถึงการหลอกขายของออนไลน์ที่พบว่ามีสถิติเป็นอันดับ1ของภัยอออนไลน์ ซึ่งขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก อย่าเห็นแก่ของถูก มีสติ เพราะมิจฉาชีพที่เข้ามาหาทุกรูปแบบ ทุกช่องทาง กับสินค้าและการบริการที่นับวันมีความใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน ควรพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการจากแหล่ง ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือและสามารถจับต้องสินค้าได้จริงเท่านั้น