มติเอกฉันท์เลือก “วิสนุ” นั่งนายกสมาคมนักเรียนเก่า FBI

วันนี้ (26 พ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีต ผบ.ตร. และ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) เปิดเผยว่า สมาคมนักเรียนเก่า FBI-NAAT ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ และ ประธานบอร์ดการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม ต่อจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีต ผบ.ตร. และเตรียมการประชุมนานาชาติในปี 2569- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช- Bachelor of Arts (Economics)- Vanderbilt University, U.S.A.- Federal Bureau of Investigation (FBI) National Academy (NA-174)- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2547 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2548 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 19/2548 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 3/2558 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2558 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย