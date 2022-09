ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกขายยาลดความอ้วน พบเงินหมุนเวียนกว่า 600 ล้าน

วันนี้ (6 ก.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 10.0 น. พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.สุพจน์ พุ่มแหยม รอง ผกก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับ ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แถลงผลจับกุมเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์สร้างข้อมูลเท็จหลอกขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายมนัสศิริ อายุ 43 ปี นายพิศิษฐ์ อายุ 46 ปี นายธิติพัทธ์ อายุ 46 ปี และ น.ส.อิสรีย์ อายุ 40 ปี (สงวนนามสกุล) ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1616-1619 /2565 ตามลำดับ ลงวันที่ 15 ส.ค.65 ข้อหา "ร่วมกันโฆษณาเครื่องสำอางโดยใช้ข้อความที่เกินจริง, ร่วมกันทุจริตหรือหลอกลวง โดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ" พร้อมของกลาง คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ เอกสารต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิดกฎหมาย รวมมูลค่าประมาณ 24 ล้านบาทพ.ต.อ.เนติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้มีดีเจสาวชื่อดังเข้าร้องขอให้ช่วยตรวจสอบ หลังพบเพจเฟซบุ๊กชื่อ Center for the health of the nation นำรูปถ่ายไปใช้แอบอ้างโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก Efferin โดยที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทของกลุ่มผู้ต้องหาเป็นผู้ดำเนินการโฆษณาและจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าว อีกทั้งยังพบว่าบริษัทดังกล่าวยังมีการโฆษณาโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จเพื่อหลอกลวงผู้บริโภค และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นที่ผิดกฎหมายอีกจำนวนหลายรายการพ.ต.อ.เนติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวยังมีการตัดต่อรูปภาพบุคคลที่มีชื่อเสียง, แพทย์หรือสถานพยาบาลชื่อดังมาใช้แอบอ้างโฆษณา อาทิ คุณกิตติ สิงหาปัด ในรายการข่าว 3 มิติ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ เมื่อมีเหยื่อสนใจติดต่อเข้ามา ผู้ร่วมขบวนการที่ทำหน้าที่ในส่วนฝ่ายขายของบริษัท ซึ่งทำงานในลักษณะคอลเซ็นเตอร์ก็จะติดต่อกลับไปหาเพื่อบรรยายสรรพคุณเกินจริงโน้มน้าวให้หลงเชื่อซื้อสินค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตามหลังพบความผิดเป็นที่แน่ชัด ทางเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย จากนั้นจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานและแหล่งผลิต จำนวน 6 แห่ง ในหลายพื้นที่ จนสามารถจับกุม น.ส.อิสรีย์ และ นายพิศิษฐ์ พร้อมของกลางมูลค่า 24 ล้านบาท ก่อนจะตามจับกุมตัว นายมนัสศิริ และ นายธิติพัทธ์ ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะกำลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศพ.ต.อ.เนติ กล่าวอีกว่า จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ให้การปฏิเสธ แต่ยอมรับว่า บริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในลักษณะคอลเซ็นเตอร์ผ่านทางช่องทางออนไลน์จริง โดยมี นายธิติพัทธ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่บริหารจัดการดูแลบริษัท ส่วน น.ส.อิสรีย์ น้องสาวของ นายธิติพัทธ์ ทำหน้าที่ดูแลด้านการเงิน ส่วนการโฆษณาสินค้า ทางบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทในประเทศเวียดนาม, สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีเงินหมุนเวียนกว่า 660 ล้านบาท เฉพาะเพียงช่วงระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย.65 มีรายได้จากการหลอกหลวงขายผลิตภัณฑ์กว่า 219 ล้านบาท มีการจ่ายเงินค่าโฆษณาไปยังต่างประเทศ รวมเป็นเงินจำนวน 188 ล้านบาทด้าน ภญ. อรัญญา กล่าวเตือนประชาชนว่า ขออย่าได้หลงเชื่อโฆษณาที่หลอกลวงเกินจริง หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหลักฐาน หรือผลการสอบประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์สนับสนุน ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า อาหารหรือเครื่องสำอางไม่มีสรรพคุณรักษาโรคได้ ฉะนั้นก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง ควรไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน