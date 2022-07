ลางร้ายโปสเตอร์ “008 พยัคฆ์ร้าย” พระเอกตายตอนจบ

รายการเผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP และสถานีโทรทัศน์ NEWS1 โดย นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม เครือผู้จัดการ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นำเสนอรายงานพิเศษช่วงโหมโรงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล 19-22 ก.ค.65 กลายเป็นสมรภูมิแข่งกันสร้างคอนเทนต์ปั่นกระแสของแต่ละใ่ายเปิดหัวด้วยหัวหอกฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทยที่ปล่อยโปสเตอร์โปรโมทปฏิบัติการยุทธการเด็ดหัว สอยนั่งร้าน ในสไตล์ "ซีรีย์เกาหลี" ที่สร้างเสียงฮือฮาไม่น้อยจับนักการเมืองรุ่นใหญ่ ทั้ง "พี่หมอ" นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หรือ "เฮียเสริฐ" ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค มาเต๊ะท่า ปรับมุมถ่าย จนนึกว่า "พระเอกโอปป้า" มาเองตามมาด้วยสายฮาร์ดคอร์ พรรคก้าวไกล ที่ทำโปสเตอร์เชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ด้วยธีม "การ์ดเชิญงานศพ"จับ ส.ส.มืออภิปราย แต่งชุดขาว-ดำ ไว้ทุกข์ มาเรียงหน้าพนมมือเชิญร่วม "เผาจริง" รัฐบาลประยุทธ์ฝั่งรัฐบาลก็ไม่น้อยหน้า ปล่อยของออกมาเหมือนกัน จัดแจงตัดต่อโปสเตอร์ภาพยนตร์ดัง "เจมส์ บอนด์ พยัคฆ์ร้าย 007" ภาคล่าสุด "No Time To Die" หรือชื่อไทย "พยัคฆ์ฝ่าเวลามรณะ"โดยตัดแปะภาพของรัฐมนตรีทั้ง 11 รายที่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ดัดแปลงข้อความเล็กน้อยว่า "008 พยัคฆ์ร้ายไม่มีวันตาย No Time To Die"โดยเหตุที่เลือกใช้เลข 008 เพื่อแทนสัญลักษณ์ "อินฟินิตี้" หรือไม่มีสิ้นสุดทว่า โปสเตอร์พยัคฆ์ร้าย 008 ต้นตอไม่ได้มาจากเฟซบุ๊กรัฐบาล หรือพรรคพลังประชารัฐ แต่เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อ "เปรี้ยง" ที่เป็นที่รับรู้ว่าเป็นเพจสนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์โดยก่อนที่ภาพจะถูกโพสต์โดยเพจเปรี้ยง ก็เป็น "เสี่ยเฮ้ง" สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ที่ได้นำภาพชุดดังกล่าวในเฟซบุ๊กของตัวเองก่อนส่วนเพจเปรี้ยง เคยตกเป็นข่าวช่วงที่เปิดเพจใหม่ๆ เมื่อมีการนำข้อมูลอินไซต์ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ออกมาเปิดเผยก่อนสื่อกระแสหลัก จนถูกตั้งข้อสังเกตว่า มี "ทีมงานรัฐบาล" จัดทำขึ้นว่ากันว่า คนที่รู้เรื่องนี้ดี คือ"เสธ.ไก่อู" พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด สมัยเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้นโยบายปรับกลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาล ก่อนที่ "ไก่อู" จะโยกไปกินตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันระยะหลัง เพจเปรี้ยง ก็นำเสนอข่าวสารคล้ายสำนักข่าวทั่วๆไป เพิ่งมาหวือหวากับโปสเตอร์พยัคฆ์ร้าย 008 ในช่วงศึกซักฟอกรัฐบาลครั้งนี้ หลังจากที่กรมประชาสัมพันธ์เพิ่งโดนลูกหลง ถูกเปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล กับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในยุค ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ไม่ว่าใครเป็นผู้จัดทำ แต่ก็ถือเป็นทิศทางที่ดีของกองเชียร์ฝ่ายรัฐบาล ที่พยายามสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ ส่วนจะเกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์อย่างที่ว่ากันหรือไม่ ก็ไม่มิอาจคาดเดาได้แต่ก็มีเสียงทักว่า คนทำโปสเตอร์พยัคฆ์ร้าย 008 อาจไม่ได้ดู หรือลืมไปว่าเจมส์ บอนด์ ภาค No Time To Die ที่ฉายเมื่อ 2 ปีก่อน พระเอกอย่าง เจมส์ บอน ตายตอนจบ