เหมียวตูบเริงร่า! จีนขยายบริการ &'รถไฟเร็วสูงส่งสัตว์เลี้ยง&' ร่วมเดินทางสะดวกรับชุนอวิ้น

สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวจีนหลายล้านคน การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่สมบูรณ์แบบไม่ได้หมายถึงแค่การอยู่กันพร้อมหน้าของสมาชิกในบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมี "สมาชิกสี่ขา" ร่วมเดินทางไปในวันรวมญาติด้วย โดยเฉพาะในปีนี้ บรรดาทาสรักสัตว์เลี้ยงต่างได้รับข่าวดีครั้งสำคัญ เมื่อจีนประกาศขยายบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงบนเครือข่ายรถไฟ ครอบคลุมสถานีรถไฟความเร็วสูงถึง 110 แห่ง และรถไฟพิเศษเฉพาะกิจ 170 ขบวน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดิมที่มีเพียง 54 ขบวน
อนึ่ง ทางการจีนระบุว่าช่วงมหกรรมการเดินทางเทศกาลตรุษจีนหรือชุนอวิ้นประจำปี 2026 ระหว่างวันที่ 2 ก.พ. ถึง 13 มี.ค. นี้ คาดว่าการเดินทางระหว่างภูมิภาคจะสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 9.5 พันล้านครั้ง และคาดว่าปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารทางรถไฟจะอยู่ที่ 540 ล้านครั้ง
ที่สำนักงานไชน่า เรลเวย์ เอ็กซ์เพรส (CRE) ภายในสถานีรถไฟหางโจวตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียง บริการขนส่งสัตว์เลี้ยงกำลังดำเนินไปอย่างคึกคัก ผู้โดยสารคนหนึ่งที่พาสุนัขเลี้ยงจากหางโจวเดินทางไปยังคุนหมิง ระยะเวลาการเดินทาง 10 ชั่วโมง เลือกเดินทางโดยรถไฟ เนื่องจากรถไฟความเร็วสูงเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุด ทั้งยังเปิดโอกาสให้เธอพาสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางไกลไปด้วยได้
รายงานระบุว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องมาถึงก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง พร้อมแสดงเอกสารประจำตัวและใบรับรองการกักกันโรคสัตว์ที่ยังไม่หมดอายุ จากนั้นสัตว์เลี้ยงจะถูกนำใส่ในกล่องขนส่งสีขาวที่ออกแบบเป็นพิเศษ ซึ่งจะจัดวางไว้ในตู้เก็บของเฉพาะบนรถไฟความเร็วสูง
หวังหลิน ผู้จัดการสำนักงานฯ ของสถานีรถไฟหางโจวตะวันออก เผยว่าพวกเขาปรับปรุงตู้ขนส่งด้วยระบบจ่ายน้ำอัจฉริยะและระบบระบายอากาศฉุกเฉิน พนักงานจะคอยจะติดตามอุณหภูมิ ความชื้น และระดับออกซิเจนแบบเรียลไทม์ตลอดการเดินทาง เมื่อเดินทางถึงปลายทาง สำนักงานฯ จะแจ้งให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทราบภายในหนึ่งชั่วโมงผ่านข้อความหรือการโทร
หลิวเสียนฮ่าว ได้ขนส่งน้องแมวทักซิโดจากปักกิ่งไปหางโจวเมื่อวันพฤหัสบดี (12 ก.พ.) ที่ผ่านมา โดยมีค่าใช้จ่าย 460 หยวน (ราว 2,059 บาท) ซึ่งหลิวกล่าวว่าบริการนี้เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริง แมวของเขาเดินทางมาถึงอย่างปลอดภัย และราคามีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น
การยกระดับบริการครั้งนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้างของจีน โดยรายงานสมุดปกขาวว่าด้วยอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงจีนปี 2026 ระบุว่าจำนวนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในเขตเมืองของจีน สูงแตะ 126 ล้านตัวในปี 2025 โดยมีมูลค่าตลาดผู้บริโภคเติบโตถึง 3.12 แสนล้านหยวน (ราว 1.4 ล้านล้านบาท)
เมื่อสัตว์เลี้ยงได้เปลี่ยนสถานะจากเพื่อนคลายเหงามาเป็นสมาชิกสำคัญทางจิตใจ ความต้องการโซลูชันการเดินทางที่สะดวกสบายและคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์จึงพุ่งสูงรวดเร็ว โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายรถไฟเข้ากับครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงจะช่วยรับประกันว่าจะไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนใด ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเพื่อนขนฟู ต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
(ที่มา สำนักข่าวซินหัว/ แฟ้มภาพเอเอฟพี)