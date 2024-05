หนุ่มสาวชาวจีนจบ วุฒิป.ตรี-โท แห่สมัครงาน &'สัปเหร่อ&' ตอกย้ำปัญหาการว่างงาน!

"ระดับวิทยาลัย ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีก็สามารถสมัครได้ นี่เป็นเสรีภาพส่วนบุคคล แค่สมัครและสอบผ่าน พวกเราก็รับเข้าทำงาน"

โดยในจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (Chinese University of Hong Kong) 1 คน ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า (South China University of Technology) 1 คน และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกว่างตง (Guangdong University of Technology) อีก 1 คนโดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกว่างโจว มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างน้อย มีใบขับขี่ มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายจะต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปี ส่วนเพศหญิงจะต้องมีอายุต่ำกว่า 30 ปีลือกันว่าตำแหน่งดังกล่าวได้รับเงินเดือนสูงถึง 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) ต่อเดือน ซึ่งทันทีที่เปิดรับสมัครก็มีผู้ส่งใบสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทว่าไม่มีใครคาดคิดว่าผู้ที่เรียนจบสูงๆ จะสนใจงานนี้และยอมทำงานต่ำกว่าวุฒิ โดยหลายคนคิดว่าบุคคลเหล่านี้ควรไปทำงานอย่างอื่นที่น่าจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มากกว่าทำงานที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมแบบนี้ต่อมาในวันที่ 24 เม.ย. เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการพลเรือนกว่างโจว ได้ออกมาชี้แจ้งว่า แม้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผาศพนั้นจะเป็นตำแหน่งที่รับเงินเดือนจากภาครัฐ มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เรียกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง แต่เงินเดือนไม่ได้สูงอย่างที่ลือกัน โดยมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีรายได้สูงถึง 10,000 หยวนต่อเดือน และการคัดเลือกก็เป็นไปด้วยความโปร่งใส ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาสูงก็สามารถร่วมสมัครได้เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการพลเรือนกว่างโจวกล่าว"การแข่งขันมันสูง" "ทำไปก่อน อีกหน่อยค่อยเปลี่ยนงาน" "เดี๋ยวนี้งานหายาก" และ "แค่มีงานทำก็ดีแล้ว" คอมเมนต์ส่วนหนึ่งจากชาวเน็ต"เรียนปรัชญามาก็ตรงอยู่นะ" "ใครจะทำงานอะไรมันก็เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร" "ไม่ได้ผิดกฎหมายนี้" "อาชีพนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าอาชีพอื่น" "งานนี้ก็ดีนะ" "จบปรัชญามาก็ดูเหมาะกับงานนี้" และ "มันเป็นงานที่ดูมั่นคง"ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน ระบุว่า หนุ่มสาวชาวจีน อายุ 16-24 ปี มีอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 ในไตรมาสแรกของปีนี้ ในขณะที่อายุ 25 -29 ปี มีอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.2 ซึ่งยังไม่รวมบัณฑิตจบใหม่อีกประมาณ 12 ล้านคน ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในฤดูกาลจบการศึกษาที่มา: 这事儿|哲学硕士拟考编上岸殡仪馆,佛学研究者投身遗体火化工 (The Paper)