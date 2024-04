สหรัฐฯ ปั้นวาทกรรม “การผลิตล้นเกิน” หวาดกลัวเศรษฐกิจจีนเติบโต?

นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ คือคนที่สร้างวาทกรรมว่า รัฐบาลจีนให้เงินสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ในประเทศจนกำลังการผลิตล้นเกิน (Overcapacity) และทุ่มขายทั่วโลกในราคาที่ถูกมาก ทำให้ราคาในตลาดโลกตกต่ำลง และส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในสหรัฐฯนางเยลเลนมเดินทางเยือนประเทศจีนในช่วงวันที่ 4-8 เมษายนที่ผ่านมา และได้พบกับบุคคลสำคัญของจีนหลายคน เช่น นายเหอ ลี่เฟิง รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ นายพาน กงเซิ่ง ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน รวมทั้งนายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียงสหรัฐฯ กล่าวหาว่า จีนว่าใช้นโยบายที่ไม่เป็นธรรม และไม่เป็นไปตามกลไกตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบให้ผู้ผลิตของจีน จนทำให้มี “กําลังการผลิตล้นเกิน” ที่บิดเบือนเศรษฐกิจโลก โดยมุ่งเป้าไปที่ 3 อุตสาหกรรมใหม่ของจีน คือ รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน และแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผู้เชี่ยวชาญจากปากีสถาน มาเลเซีย นอร์เวย์ และจีน ได้ร่วมสนทนาในรายการ Global South Voices ทางสถานีโทรทัศน์ CGTN ให้ความเห็นว่า วาทกรรม “กําลังการผลิตล้นเกิน” สะท้อนความวิตกกังวลของชาติตะวันตกว่าจะไม่สามารถแข่งขันกับจีนได้ในอุตสาหกรรมหใหม่เหล่านี้ จึงต้องป้ายสีจีนเพื่อขัดขวางความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมของจีนAqdas Afzal รองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาบิบ ของปากีสถาน ชี้ว่า สหรัฐฯ หวาดหวั่นต่อการผงาดขึ้นของจีน และต้องการสร้างกระแสสำหรับการเลือกตั้งในสหรัฐฯ ช่วงปลายปีนี้ จึงต้องสร้างเรื่องกล่าวหาจีน เพื่อหวังผลทั้งเรื่องการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และการเมืองภายในสหรัฐฯ เองนอกจากยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว สหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกีดกันจีน เช่น กฎหมายชิปและวิทยาศาสตร์ (CHIPS and Science Act) ที่ห้ามบริษัทต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐฯ ขายสินค้าให้จีนเฉิน ซี ผู้ก่อตั้งกองทุน Harbor Overseas กล่าวว่า สหรัฐฯ ควรจะแข่งขันกับจีน และใช้ห่วงโซ่อุปทานของจีน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งสองชาติสามารถชนะไปด้วยกันได้ ถ้าหากสหรัฐฯ ร่วมมือกับจีนอย่างเหมาะสม และนี่จะเป็นประโยชน์กับทั้งโลกKoh King Kee ประธานหน่วยงานคลังสมอง Center of New Inclusive Asia ของมาเลเซีย ชื่นชมความพยายามของจีนในการพัฒนา “เศรษฐกิจสีเขียว” และสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้ประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ ทั่วโลก เขายังบอกว่า “กําลังการผลิตล้นเกิน” ที่แท้จริงก็คือ หนี้สินและกำลังทหารของสหรัฐฯ เพราะว่าหลังสงครามโลก สหรัฐฯ เป็นมหาอำนาจเดี่ยว สหรัฐฯ จึงไม่อาจยอมรับที่จีนจะมาเป็นคู่แข่ง แต่ว่าการเติบโตของจีนนั้นไม่สามารถจะหยุดยั้งได้ นี่เป็นความจริงที่สหรัฐฯ จะต้องยอมรับErik Solheim นักการทูตจากสวีเดน และอดีตหัวหน้าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ กล่าวว่า ยุโรปไม่ควรคล้อยตามสหรัฐฯ อย่างไม่ลืมหูลืมตา ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างยุโรปกับจีนจะช่วยสร้างโลกที่ดีขึ้นได้ และจีนได้ทำให้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีราคาถูกลง ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาประเทศต่างๆ กำลังต้องการ “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” อย่างมาก จึงไม่สมเหตุสมผลที่จะอ้างว่ามี “กําลังการผลิตล้นเกิน” สินค้าจีนที่มีราคาถูกกว่าก็เพราะมีศักยภาพในการแข่งขันมากกว่า ซึ่งนี่ก็เป็นหลักการพื้นฐานของทุนนิยมที่ชาติตะวันตกยึดถือ แทนที่จะสร้างวาทกรรมเพื่อกีดกันจีน สหรัฐฯ และชาติตะวันตกสมควรจะพิจารณาตัวเองว่า เหตุใดจึงไม่สามารถที่จะสร้างการแข่งขันที่ตอบรับกับความต้องการทั้งภายในประเทศและทั่วโลกได้.ชมคลิปต้นฉบับที่ :