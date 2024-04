ยอดคุณแม่! ขายมันเผาริมถนนส่งลูกสาว 2 คน เรียนปริญญาโทและปริญญาเอก

โดยเธอเป็นคนแรกของหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยในโครงการ 985 ซึ่งถือเป็นโครงการที่รวมมหาวิทยาลัยระดับท็อป จำนวน 39 แห่ง ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้รับการคัดเลือก

จาง ปิงปิง ลูกสาวคนโต ผู้เกิดหลังปี 1990 เพิ่งได้รับการคัดเลือกให้เรียนต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียน ในมณฑลเหลียวหนิงเธอบอกว่า เธอรู้สึกขอบคุณแม่มากที่สุด และในวันที่พ่อแม่รู้ข่าว ก็ภูมิใจในตัวเธอจนถึงกับนอนไม่หลับด้านลูกสาวคนเล็กที่เรียนเก่งไม่แพ้กัน เพราะเธอก็เรียนจบถึงระดับปริญญาโท เล่าว่า พวกเธอเติบโตที่ชนบทในมณฑลเหอหนาน ด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจน พ่อของเธอจึงต้องไปทำงานในเมือง ส่วนแม่ซึ่งเรียนจบเพียงชั้นประถม ก็หาเลี้ยงชีพด้วยการขายมันเผาตามถนน โดยแม่มักบอกให้พวกเธอตั้งใจเรียน และสนับสนุนให้พวกเธอเรียนให้สูงๆจางบอกว่า ครั้งหนึ่งครอบครัวของเธอยากจนมาก แม่ต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียน จำนวน 30 หยวน (ประมาณ 150 บาท) เวลาหาเงินมาได้ ก็แทบจะเก็บเงินทั้งหมดไว้ให้ลูก เจียดเงินเพียงเล็กน้อยเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเท่านั้นตอนเป็นเด็กจางได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมชื่อดัง แต่เธอกลับเลือกที่จะเรียนโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา ที่มอบทุนการศึกษาให้เธอแทนจางทำตามที่แม่หวัง เธอตั้งใจเรียนและเรียนจบปริญญาตรีด้านฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น ในเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ 985 เช่นกันปกติแล้ว พ่อแม่ของเธอมีรายได้คนละ 100 หยวน (ประมาณ 500 บาท) ต่อวัน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ จางจึงไปทำงานพาร์ทไทม์เป็นติวเตอร์ ได้รายได้ประมาณ 200-300 หยวน (ประมาณ 1,000-1,500 บาท) ต่อชั่วโมงลูกสาวที่น่ารักได้ตอบแทนพ่อแม่ ด้วยการพาพ่อแม่ไปเที่ยวและช่วยขายมันเผา ทุกครั้งที่เธออยู่บ้านจางกล่าวผ่านโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีนที่มา: Humble China street vendor makes sacrifices to support academically gifted daughters who gain PhD and master’s degree (SCMP)