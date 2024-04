คู่รักหายตัว ทิ้งลูก 5 เดือนไว้กับพี่เลี้ยง อ้างจะไปรับมรดกสองพันล้านจากอดีตสามีฝ่ายหญิง

โดยพี่เลี้ยงเด็กแซ่อวี๋กล่าวว่า เธอได้รับการว่าจ้างเป็นเงินจำนวน 7,000 หยวน (ประมาณ 35,000 บาท) ต่อเดือน ในการเลี้ยงดูลูกของพวกเขา ทว่าผ่านไปหลายเดือนก็ยังไม่ได้รับเงินเดือน แถมถูกยืมเงินไปอีก 50,000 หยวน (ประมาณ 250,000 บาท)อวี๋กล่าวพร้อมแสดงหลักฐานการทำธุรกรรมผ่านวีแชตพวกเขาบอกอวี๋ว่า ตอนนี้อยู่ที่นครเทียนจิน แม้อวี๋จะรู้สึกแปลกๆ กับเรื่องราวทั้งหมดในตอนแรก ทว่าด้วยหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายทรัพย์สินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทองคำ นาฬิกาหรู ตู้เซฟ ที่พวกเขาโชว์ให้เธอดู รวมทั้งรูปถ่ายเอกสารรับรองการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ที่บอกว่า พวกเขาจะได้เป็นเจ้าของโรงแรม ซึ่งตั้งอยู่ในย่านเต้าไว่ของฮาร์บินในไม่ช้า ก็ทำให้เธอหลงเชื่ออย่างสนิทใจ และให้พวกเขายืมเงินเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งทั้งนี้ อวี๋พยายามติดต่อนายจ้างของเธอทุกทาง แต่ก็ล้มเหลว และได้แต่ทำใจกับเงินที่ไม่มีวี่แววที่จะได้คืน“พวกเขาเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงหรือเปล่า? ทำไมถึงไม่พาลูกไปรับมรดกมูลค่า 400 ล้านหยวน ด้วยล่ะ?” “คุณควรรายงานเรื่องนี้ให้ตำรวจทราบ เรื่องนี้มีช่องโหว่มากเกินไป ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่แฟนเก่าจะทิ้งมรดกไว้ให้ เว้นเสียแต่เด็กจะเป็นลูกของเขา นี่ดูเหมือนการหลอกลวง” “เป็นไปได้ไหมที่เด็กคนนั้นจะไม่ใช่ลูกของพวกเขา? บางทีพวกเขาอาจจะลักพาตัวเด็กไปขาย แต่หาผู้ซื้อไม่พบ เลยหันไปหลอกลวงแทน” และ “คู่สามีภรรยาคู่นี้อาจจะลักพาตัว หรือทอดทิ้งเด็ก แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ล้วนเป็นการก่ออาชญากรรมทั้งสิ้น”ที่มา: China couple abandon baby with nanny after claiming they will receive US$55 million inheritance from woman’s ex (SCMP)