พ่อแม่สุดทุ่มเท! ขายบ้าน-ขายรถ พาลูกชาย 6 ขวบ ท่องโลกกว้าง เสริมการเรียนรู้ ก่อนเข้าป.1

สืบเนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลของจีน กำหนดเกณฑ์การเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ว่ารับเฉพาะเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 ปีบริบูรณ์ ซึ่งลูกชายของนายหยางอายุอ่อนกว่าเกณฑ์ไป 9 วัน จึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2023 ได้ประกอบกับด้วยความไม่อยากส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเอกชน รวมทั้งเกิดปิ๊งไอเดียพาลูกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านประสบการณ์จริง พวกเขาจึงตัดสินใจเลื่อนการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของลูกชายออกไป และสร้างโปรแกรมทัวร์เสริมการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครให้แก่ลูกชายนายหยางกล่าว พร้อมเสริมว่า หากผู้ปกครองสามารถทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีให้แก่ลูกได้ ลูกๆ ของพวกเขาก็จะเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีเช่นกันเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วที่พวกเขาออกเดินทางท่องเที่ยว เยือนภูมิภาคและมณฑลต่างๆ มากกว่า 10 มณฑล ซึ่งทุกครั้งที่ได้แวะตามสถานที่ทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ นายหยางก็จะคอยอธิบายและเล่าเรื่องต่างๆ ให้ลูกของเขาฟังอย่างตั้งใจและอดทนนายหยางกล่าวทั้งนี้ ยังไม่มีกำหนดแน่ชัดว่าทัวร์นี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ แต่พวกเขาต่างสนุกและมีความสุขไปกับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก“เด็กคนนี้เติบโตในครอบครัวที่น่ารัก” “ครอบครัวนี้พิสูจน์คำโบราณที่ว่าการเดินทาง 10,000 ไมล์ ดีกว่าอ่านหนังสือ 10,000 เล่ม” และ “ฉันอิจฉาครอบครัวที่เปิดกว้าง กล้าหาญ และเต็มไปด้วยความรัก”ที่มา: ‘Books without words’: parents of China boy, 6, sell up, buy camper van to take son on nationwide learning tour (SCMP)