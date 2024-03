นักท่องเที่ยวสาวแจ้งตำรวจหลังถามราคาสินค้าแล้วไม่ซื้อ โดนเจ้าของร้านดูถูกและต่อว่า "พวกคนจน ไม่มีปัญญาซื้อละยังจะมาถาม!" (มีคลิป)

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะที่สาวคนนี้เดินไปตามถนนและแวะเข้าไปในร้านขายไข่มุก เพื่อสอบถามราคาสร้อยไข่มุกเส้นหนึ่ง ทว่าในตอนที่เธอกำลังจะเดินออกจากร้านนั้น เธอกลับได้ยินเจ้าของร้านพูดจาดูถูกและต่อว่า ซึ่งทำให้เธอโกรธจัดและไม่พอใจอย่างแรงเธอจึงหันกลับไปหาเจ้าของร้านและถามว่าเจ้าของร้านตอบจากนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น นักท่องเที่ยวสาวจึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจ และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามคลี่คลายสถานการณ์ โดยภายหลังเจ้าของร้านได้ออกมาขอโทษสาวคนนี้เจ้าของร้านกล่าว"คุณควรบอกเจ้าของร้านว่าเขานั่นแหละที่เป็นพวกคนจน เพราะเขากำลังพยายามทำเงินจากที่ตรงนี้" "รบกวนแชร์โลเกชันของร้าน เพื่อที่คนจนอย่างพวกเราจะได้ไม่หลงเข้าไปในร้านแบบนี้ และปล่อยให้เจ้าของร้านต้อนรับเฉพาะคนรวยเท่านั้น" และ "นี่เป็นทัศนคติที่คุณได้รับจากเมืองท่องเที่ยวบางเมือง ถ้าคุณซื้อ คุณจะเป็นดั่งพระเจ้า แต่ถ้าไม่ซื้อ คุณจะเป็นดั่งยาจก"ที่มา: China shop owner who insulted tourist for asking prices and not buying anything feels wrath of police (SCMP)