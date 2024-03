หญิงแจ้งตำรวจ หลังเก็บมือถือคืนเจ้าของ แต่ได้รางวัลเป็นแบงก์ปลอม! สุดท้ายคดีพลิก...

ไม่โลภดีที่สุด! หญิงคนหนึ่งจากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ถึงกับช็อก หลังเก็บโทรศัพท์มือถือส่งคืนเจ้าของ แต่กลับได้รางวัลเป็นธนบัตรปลอม

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่า เจ้าของไอโฟนทำไปเพราะความโกรธ เนื่องจากหญิงคนนี้ปฏิเสธที่จะคืนโทรศัพท์ในตอนแรก

ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งของจีนระบุว่า ผู้พบทรัพย์สินที่สูญหายควรรีบรายงานและส่งคืนให้เจ้าของภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่า เจ้าของควรมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่พบ แต่หากผู้พบยึดสิ่งของไว้และไม่ยอมคืนก็จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัล

โดยเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ซึ่งเผยภาพธนบัตรปลอมปึกหนึ่งเธอกล่าวว่า เธอเก็บไอโฟน (iPhone) ได้และส่งคืนให้กับเจ้าของ ก่อนที่จะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นซองอั่งเปามูลค่า 3,100 หยวน (ประมาณ 15,500 บาท)ทว่าพอวันรุ่งขึ้นเธอกลับพบว่า ธนบัตรทั้งหมดล้วนเป็นธนบัตรปลอม ที่มีไว้ให้พนักงานธนาคารใช้ฝึกนับเงินเธอโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันที โดยบอกว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการดูถูกเธอ พร้อมยืนยันว่า ตัวเธอไม่ได้เรียกร้องขอรางวัลจากการทำความดีเลยสักนิด ภายหลังเธอยังได้ติดต่อกับเจ้าของไอโฟน ซึ่งยอมรับว่าจงใจให้ธนบัตรปลอมกับเธอจริงๆด้านทนายความจากสำนักงานกฎหมายหูหนานจินโจว กล่าวว่า การมอบธนบัตรปลอมเป็นรางวัลอาจถือเป็นการฉ้อโกงคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเมื่อ 10 วันก่อน เผยภาพผู้หญิงสองคนยืนอยู่หน้าประตูบ้านของหญิงคนนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของไอโฟนเรื่องราวที่พลิกผันทำให้ชาวเน็ตตกตะลึง ก่อนที่จะหันมาคอมเมนต์รุมต่อว่าหญิงคนดังกล่าว ทั้งยังบอกว่า พฤติกรรมของเธอนั้นสมควรแล้วที่จะได้รับธนบัตรปลอมที่มา: Woman in China calls police after returning lost phone to owner and receiving bogus banknotes as reward (SCMP)