บริษัทรถบรรทุกจีน ทุ่มเงิน 1 ล้านบาท ขน &'หิมะ&' จากเหนือลงใต้ มอบให้แก่เด็กพิเศษ! (มีคลิป)

โดยพนักงานช่วยกันตักหิมะใส่รถบรรทุกจำนวน 3 คัน ก่อนที่จะออกเดินทาง โดยใช้เวลา 4 วัน ในการขนหิมะขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร จากฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง ไปยังโรงเรียน Guangzhou Xingzhi Chengzhang ในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)คลิปวิดีโอเผยภาพรถบรรทุกที่ติดป้ายว่าไอเดียการขนหิมะจากเหนือลงใต้นี้ เกิดขึ้นขณะที่บริษัทต้องการทดสอบฟังก์ชันการควบคุมอุณหภูมิรุ่นใหม่ สำหรับการเดินทางระยะไกลแม้พนักงานจะบอกว่า พวกเขาไม่เคยเห็นการขนหิมะจากเหนือลงใต้มาก่อน แต่ก็ตั้งใจที่จะมอบหิมะให้กับโรงเรียนเด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสได้สัมผัสหิมะ รวมทั้งมีความสุขและสนุกไปกับการเล่นหิมะพนักงานคนหนึ่งกล่าวทันที่ที่มาถึงโรงเรียน พวกเขาก็ได้พบกับเด็กๆ ยืนเกาะรั้วโบกมือให้อย่างตื่นเต้น และในเช้าวันรุ่งขึ้น เด็กๆ ผู้ปกครอง รวมทั้งคุณครูก็ได้สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะครูเซียวกล่าว พร้อมเสริมว่าเนื่องจากเด็กที่เป็นออทิสติก มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา หรือมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่สามารถเดินทางไปสัมผัสหิมะที่ฮาร์บิน ดังนั้น นี่จึงเป็นโอกาสพิเศษของพวกเขา“สิ่งที่ขบวนรถขนไปส่งนั้นไม่ใช่หิมะ หากแต่เป็นความรัก” และ “หิมะอาจจะเย็น แต่ใจของทุกคนละลายหมดแล้ว”ที่มา: Truckloads of fun: China firm takes snow 3,300km for special needs children (SCMP)